Descubre Hitman (Temporada 1)

En los últimos tiempos hemos asistido al lanzamiento de algunos juegos de una forma algo diferente a lo habitual, lo que se ha llamado "formato episódico", donde recibíamos el contenido del juego por partes. El máximo exponente lo hemos tenido con Telltale Games, que ha lanzado juegos como The Walking Dead, Wolf Among Us o Batman de esta manera. IO Interactive ha recogido el testigo y nos trajo las misiones de Hitman de igual forma a lo largo del año pasado.

Ahora, aprovechando su lanzamiento en formato físico con la recopilación de todos los episodios, os damos nuestro veredicto de cómo le resultó el cambio a nuestro veterano asesino.

Es justo decir que los fans eran algo escépticos cuando se anunció que Hitman iba a lanzarse por episodios, puesto que las últimas entregas de la saga no habían alcanzado una notoriedad muy grande, con el último juego de la saga (Hitman Absolution) pasando sin pena ni gloria por el mercado. Pero aquí estamos, a punto de lanzarse el pack con las 6 misiones que forman el juego completo, y podemos decir que ha sido un éxito que IO Interactive ha ido ha ido construyendo desde el lanzamiento del primer capítulo.

Cada una de las seis misiones que hemos ido recibiendo a lo largo de nueve meses tiene lugar en una localización diferente, con sus propios desafíos, y una forma muy diferente de acercar al jugador al objetivo final, normalmente acabar con uno o varios objetivos en concreto. En cada una disponemos de unos contratos obligados a realizar, como deshacerse del objetivo con cierta arma, llevar un disfraz específico o seguir unas instrucciones muy precisas. Tener éxito después de haberlo realizado todo correctamente te llena de satisfacción.

El episodio uno se desarrollaba en un palacio de Paris, y aunque parecía bastante grande para ser el comienzo del juego, ha acabado siendo el más corto, lo que da una idea de la magnitud que tenemos entre manos. En la ciudad de la luz debíamos acabar con dos objetivos, teniendo para ello múltiples formas de hacerlo, pudiendo disfrazarnos tanto de fuerzas de seguridad como de modelos asistiendo al evento, y no menos son las posibles formas de acabar con nuestras victimas, disparar, envenenar, ahogar, estrangular, etc. El Agente 47 está lleno de recursos.

Para el segundo episodio nos trasladábamos a Sapienza, en Italia, y con este cambio venía una transición de los espacios apretados de Paris a la libertad de la costa, invitando a la creatividad del jugador, que podía tontear con el amplio número de disfraces o aprovecharse de la amplitud de las vistas y usar el francotirador. El potencial lo marca tu imaginación.

De Italia nos mandaban a un mercado de Marrakesh, en Marruecos, con cientos de ojos monitorizando nuestros movimientos, y por supuesto, nuestros crímenes. La tensión era palpable, la fuerte presencia militar no hacía sino ponernos las cosas más difíciles de lo normal. Un buen test para las habilidades que habíamos ido puliendo hasta ahora.

En la cuarta entrega viajamos hacia Bangkok, en Tailandia, para asesinar a dos objetivos en un hotel lleno de celebridades y de miembros de bandas. En vez de disfrutar de las vistas y la piscina, nuestro asesino del código de barras tatuado debía centrarse estrictamente en los negocios. En esta misión empezamos a descubrir la dificultad de llevar a cabo nuestra tarea cuando nos limitan las posibilidades de disfrazarnos, amén de movernos por un laberinto de puertas cerradas a cal y canto y zonas acordonadas.

Una vez acabada nuestra misión ahí, nos trasladaremos a Colorado, en una misión que parece un homenaje a la saga Metal Gear, pues tendremos que infiltrarnos en un campamento militar altamente custodiado, con guardias en alerta máxima. Deberemos usar el sigilo en todo momento, puesto que si nos descubren pondremos a toda la base tras nosotros.

El sexto y último episodio está ambientado en un hospital de alta tecnología en las montañas de Hokkaido, Japón, con pacientes, médicos, guardas armados y unos cuantos problemas más que nos dificultarán llegar a nuestro objetivo. Es un nivel diferente a los demás, donde pondremos a prueba todo lo aprendido hasta ahora, sigilo, disfraces, puzles, engaño e infiltración al servicio de la misión.

La manera en la que se han diseñado los lanzamientos de niveles deja en muy buen lugar a IO Interactive, puesto que si se hubieran lanzado todos los episodios de golpe los jugadores se los hubieran pasado del tirón sin apreciar el detalle puesto en cada localización. Con un mes o más entre las misiones, se ayuda a hacerlas más rejugables, con la posibilidad de ver cosas nuevas en cada intento, que de otra forma pasaríamos por alto.

Como comentario final diremos que ahora con el juego completo, Hitman va de menos a más, y sigue demostrando que el lanzamiento de juegos con este estilo episódico funciona muy bien, si se realiza con esta calidad. Sólo queda esperar a ver si el éxito de esta primera temporada hace que haya más en el futuro y así podamos ver a nuestro asesino favorito en más aventuras, desde aquí creemos que las merece.