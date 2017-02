Estos son los versos que engancharon a Nach

Aullido (Allen Ginsberg)

Daniel Radcliffe dio vida a Allen Ginsberg, un imprescindible de la Generación Beat.

"Allen Ginsberg es de esos seres humanos revolucionarios que no pretenden serlo y de los que no fuerzan su personalidad para parecer más veraces. Un poeta rebosante de éxtasis y espontaneidad. Aullido es un grito inspirado que no acaba nunca. Un vómito visionario nadando entre droga y verdad. Para mi Allen es uno de esos artistas que no teme cruzar al otro lado, porque sabe que es allí donde pertenece."