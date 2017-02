Justin Bieber y Rita Ora comparten su momento juntos más romántico

Hace algo más de un año a Rita Ora le propusieron un juego en un programa de radio en el que tenía que ir diciendo si saldría o no saldría con los chicos de una lista que le iban recitando.

Con Zayn Malik, ni loca, pero aseguró que con Justin Bieber no le importaría. Aun así, en los últimos días la hemos visto junto a los dos.

Por un lado con el chico de Gigi Hadid en una foto que ha colgado en su Instagram. 50 sombras más oscuras les ha unido.

De todas formas, entre Rita y Justin, de momento, no ha habido más que una gran amistad que les ha hecho compartir buenos ratos.

Uno de los últimos, de lo más musical y, además, lo han compartido vía snapchat para demostrar que una colaboración entre ellos sería posible.

En las imágenes podemos ver a Justin al piano en una jam sesión con su amigo Andrew Watt y la voz de Rita.

Están versionando un viejo tema de K-Ci & Jojo llamado All my life que dice cosas tan románticas como: “Toda la vida he estado rezando para encontrar a alguien como tú y doy gracias a Dios porque, finalmente, te encontré”.

Sin duda, una letra para pensar en la persona a la que quieres. “Rezo para que tú sientas lo mismo. Sí, espero que tú me ames también a mí”, continúa.

¿En quiénes estaban pensando ellos? Es una incógnita teniendo en cuenta que a ninguno de los dos se le conoce una pareja estable en estos momentos.

Lo que está claro es que estos dos se divierten juntos y no sería descabellado pensar que podrían hacer una canción juntos.

Bien para el próximo disco que está preparando el canadiense tras el que tiene pensado retirarse (eso dicen) o para el de ella (que parece que nunca llega).