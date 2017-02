Robert De Niro visita Radiotubers

Desde Hollywood y con la misma cara de mafioso desde El Padrino II, Robert De Niro ha querido visitar LOS40.

Después de tener en el estudio de Radiotubers a los youtubers más conocidos de internet, no esperábamos este honor.

Bah, olvídalo. Sentimos decepcionarte: Robert no ha venido a vernos (y no porque no nos lo haya pedido ya un millón de veces).

Antón Lofer nos trae, una semana más, su aclamada sección Frases AntónLógicas, en la que nuestro radiotubers imita las escenas más conocidas del cine.

Es hora de jugar: ¿podrás reconocer la película que representa Antón, antes de que revele la respuesta?