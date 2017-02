Pau Donés recae y se enfrenta de nuevo a su enfermedad

No es la noticia que queríamos dar, y menos después de haber presentado Humo, el nuevo tema de Jarabe de Palo.

Pero la vida es la que es y Pau Donés no ha podido evitar que un nuevo tumor trastoque su vida.

“El cangrejo estaba tan dormido que, incluso llegué a creer que me había curado”, confiesa en un texto que ha hecho público en su web.

Textito nuevo en LA MALETA: http://www.jarabedepalo.com/la_maleta/ahora-toca-volver-navegar-segunda-parte #jarabecontracancer Una foto publicada por @jarabeoficial el 8 de Feb de 2017 a la(s) 3:25 PST

Así fue. En 2015 le fue diagnosticado un tumor en el colon y, en seguida se sometió a un tratamiento de quimioterapia y la extirpación de gran parte de su hígado.

En abril de 2016 nos anunciaba que estaba limpio y que aunque su enfermedad era crónica y no sabía si volvería a aparecer algún día, de momento, estaba curado.

“Llevaba un año y medio en casa, un año y medio estupendo, disfrutando del otoño, del mar, de la familia, de paseos por la montaña inexplicables. Aunque a medida que pasaba el tiempo, las ganas de volver a pisar un escenario se convirtieron en una necesidad de primer orden”, relata.

Y quiso volver pero la enfermedad ha vuelto. “¡Oh, oh! Malas noticias. Pasé un par de días pensando. El cangrejo volvía a despertarse. ¿Qué consecuencias podría tener eso? ¿Cómo iba a afectar a nuestros planes?”, se empezó a preguntar.

Y es que Pau tenía muchos planes para este 2017. Humo no era más que el comienzo. Disco nuevo, 50 palos, libro, gira…

“Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música”, asegura.

Habrá disco, habrá libro y habrá gira. “Habrá días en que me sobrará la voz, y otros en los que me falte. No pasa nada, porque ahí estaré cuando levanten el telón, en uno de los lugares en donde mejor me siento, en uno de los lugares donde más me gusta estar, firmes y a la orden, cantando para ti”, asegura.

Ya lo dice su canción: Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe.

No tiene miedo y vive el ahora. Así es la actitud de Pau que dedicará sus conciertos a los que padecen la misma enfermedad que él.

“Como dicen en Italia, ‘non vedo l’ora di cominciare’. En nada nos volvemos a ver las caras. Hasta pronto Music Lovers’, termina diciendo.

Y ahí estaremos, disfrutando la vida (su nuevo gran amor) con él. Porque ahora toca luchar, seguir luchando contra la enfermedad, seguir aprovechando el bien que dan las plantas y, sobre todo, seguir llenándose de música.