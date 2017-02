Tommy Hilfiger ha montado el parque de atracciones al que nos gustaría ir

No es por el sol. No es por Los Ángeles. No es por Venice Beach. No. Es porque fue un fiestón de dimensiones épicas.

Por eso y nada más nos hubiera chiflado haber aterrizado en Tommyland, la curiosa manera que tuvo Tommy Hilfiger de presentar su colección primavera/verano 2017.

Lejos de la Semana de la Moda de Nueva York, al calor de California, y con toda la cantera de millenials que inundan redes sociales en un formato parque de atracciones/ festival.

Y es que la máxima entre las firmas de moda está clara: Renovarse (en público y género) o morir.

Por ello se dieron cita las caras más frescas, desde los hermanos Gerber a los hermanos Lee, pasando por los Smith. Si quieres saber quién más estuvo en este desfile casi homenaje a Gigi Hadid, no te pierdas la galería.