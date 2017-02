De la nueva polémica de Lauren Jáuregui al exhibicionismo de Jennifer Lopez

La productora

Selena Gómez tiene serie favorita en estos momentos y esa es 13 reasons why y no sólo porque sea la productora. Sus problemas de salud le han hecho más sensible con esta historia sobre el suicidio de una chica. Una historia que trata sobre “la presión y las expectativas poco realistas de lo que creen que deberían ser”.

Está en plena promoción porque se estrena en marzo y ha compartido buenos momentos con los actores.