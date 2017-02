Varry Brava: “Montamos una banda para hacer el amor”

Cuando pisan con asombro e ilusión el estudio Paul McCartney de LOS40, ya llevan 18 horas en pie. Han madrugado por su apretada agenda de promoción y porque cada uno de los tres miembros de Varry Brava en una punta de España: Vicente Illescas (guitarrista) se ha mudado a Barcelona, Aarón Sáez (teclista) lleva un buen tiempo en Madrid, y Óscar Ferrer (cantante) se ha mudado a un pueblito de Murcia: “Hay mucha tranquilidad. Y hago cosas como ir al mercado y charlar con las señoras”.

Vicente, Óscar, Aarón y un señor que trae músicos indies a LOS40

La primera pregunta está clara: ¿Qué ocurre cuando una de las bandas más divertidas en festivales decide pegar un volantazo en su sonido? Su nuevo disco, Safari Emocional, ha pisado el freno respecto a la frenética explosión de pop de sus dos anteriores trabajos. En ese nuevo trabajo los Varry Brava sofistican su sonido y lo llevan al glam y a la música disco. En esta edición especial de LOS40 Trending (Escucha el podcast) ellos se sinceran y además pinchan algunas de sus canciones favoritas.

Empezásteis a tocar en festivales, y a medida que la gente os conocía, vuestro nombre crecía en los carteles. Diría que fue llegar y besar el santo. ¿Ha sido el camino tan fácil como parece?

Aaron: No, fácil no es nada. Creo que proponíamos algo que no hacían otros, que era pasarlo bien, bailar, divertirse, no preocuparse y hacer un ejercicio de pop como se ha hecho siempre en este país. Eso es lo que nos ha puesto en donde estamos, y ahí seguimos.

Vuestro anterior disco, de 2014, fue ese punto de inflexión. En los festivales todo el mundo quería veros para cantar y bailar vuestras canciones. ¿Cuando eso te ocurre, te condiciona a la hora de volver a grabar?

Óscar: Intentamos que nada nos condicione y desde el principio seguir esa línea que llevamos, que es básicamente hacer lo que nos va viniendo en gana y lo que más nos divierta. Pensamos que si nos divierte a nosotros también lo hará con el público.

Os pongo “Fantasmas”, uno de vuestros trallazos festivaleros, y decís que a estas alturas se os hace raro escucharlo…

"Fantasmas", una de las canciones más celebradas de Varry Brava.

Óscar: Es que este nuevo disco es más relajado en tempo, en intensidad y en “punch”. Y “Fantasmas” hace honor al título de aquel trabajo [¡Arriva!].

Aarón: Nuestra decisión con ¡Arriva! fue ser muy cañeros y muy divertidos, muy Rihanna, muy Beyoncé… Entonces curramos lo suficiente como para ahora poder permitirnos hacer algo distinto.

¿Por qué en Safari Emocional decidís dejar a un lado esta faceta colorida y bailable?

Aarón: Varry Brava siempre ha sido hacer pop como el que hacían Radio Futura, Mecano, Golpes Bajos o Nacha Pop. Y traer las canciones y la sensación emocional que nos gustaba a nuestra época. Si es indie o no es indie nos preocupa poco. Peleamos las canciones como nos las creemos, que es haciendo el pop que nos gusta y defendemos.

Pero incido en este acercamiento al glam, al electropop y a la música disco. ¿Ha sido algo premeditado o surgió a medida que hacíais el disco?

Óscar: Cada canción ha ido tomando su rumbo de manera natural. En este disco para nosotros era muy importante no forzar las cosas. No darle más velocidad a las canciones porque sí. Queríamos ser fieles a la idea inicial que teníamos de las canciones. Cuando empezamos a trabajar en canciones como “Entre el cielo y el mar” nos dimos cuenta que iba buscando sola su propio sitio y sus referencias. Pet Shop Boys, Fangoria o Guille Milkyway son influencias muy notables.

"Entre el cielo y el mar", mi canción favorita de Safari Emocional.

¿Y qué esperáis de esta gira de conciertos que comenzáis en unos días en Madrid?

Óscar: El punto número uno es pasarlo genial nosotros sobre el escenario. Así la gente que venga lo pasará tan bien como nosotros.

Aarón: Queremos que la gente haga el amor con Safari Emocional. Al final montamos una banda para hacer el amor y es lo que queremos que haga todo el mundo (Risas).

Siempre terminamos haciendo referencia a los festivales. ¿Se han convertido en una plataforma necesaria para bandas como vosotros?

Vicente: Lo son para todas las bandas, y a nosotros nos han ayudado mucho a crecer.

Aarón: De todas formas yo quiero romper una lanza por las salas de conciertos. Aunque se hagan muchos festivales y la gente los visite cada verano, los grupos también tenemos una gira “de verdad” que supone irte a una ciudad y tocar durante dos horas tu propio concierto. Es importante y es bonito. Creo que es algo que no tiene que perderse.

Imagino que siendo de Murcia, este año echaremos de menos el SOS, que no se celebrará este año según parece…

Óscar: Veremos qué pasa. A nosotros nos daría muchísima pena que no se celebrara, pero también sabemos que Murcia tiene una actividad musical brutal y la ciudad tirará hacia adelante si esto termina ocurriendo. Si falta este año, que no lo haga ningún otro año más.

Aarón: Y si no se hace, nos vamos al recinto clavamos cuatro tablas, ponemos un equipo de sonido y nos montamos el Varry Brava SOS 2017. Os emplazamos a todos allí (Risas).

Es inevitable tenerles conmigo y no preguntarles por la increíble escena murciana. Y a juzgar por su reacción, parece que esta comunidad de bandas indies es una pequeña familia: Cuando suena “Turn It” de Neuman, Óscar me dice que le parece una de las mejores canciones de la última década. Después cae “El Grito” de Nunatak, y Aarón incide en lo “buena gente” que son y que les encanta ese concepto tan original que tienen de “amor por la naturaleza”. Lo siguiente es Viva Suecia y los tres coinciden en elogiar las letras de sus canciones. “Estamos muy contentos y orgullosos de que sigan llegando nuevos grupos y lo hagan pegando fuerte”, remata Óscar.

"Turn It", de Neuman, canción fetiche del indie murciano para Varry Brava.

“Murcia es muy pequeña y estamos todos en contacto. Todos nos juntamos en un garito que se llama La Yesería y ponemos en común nuestros proyectos”, cuenta Óscar. Me cuentan que otro sitio clave de esta ebullición musical murciana es el estudio de Antonio Illán, “un hombre al que le encanta vivir”, me confiesan entre risas. Allí han grabado muchas canciones los grupos antes mencionados además de Second, Los Últimos Bañistas, Parade o los ya extintos Klaus & Kinski.

Varry Brava empiezan la gira de presentación de Safari Emocional el 18 de febrero en la Sala Joy Eslava de Madrid. Será una serie de conciertos muy especiales en los que ya están trabajando: “Le hemos dado un cambio total a los directos porque no nos gusta ser predecibles”, cuenta Óscar. En todas esas actuaciones, que tendrán casi dos horas de duración, me cuentan que seguirá habiendo “caña, fiesta y cachondeo”, porque si hay una palabra que les ha hecho grandes en nuestra música es “diversión”.