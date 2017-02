Ana Fernández y Adriá Roma (Marlon) se adelantan a San Valentín

Estamos en febrero y además de cine, este mes destila amor por los cuatro costados y no porque se estrene en breve 50 sombras más oscuras (de nuevo cine).

San Valentín, esa fecha comercial para muchos, es, para otros, un guiño a los enamorados que sirve como excusa para gritar a los cuatro vientos que han encontrado a su media naranja.

Quedan todavía unos días para el 14 de febrero pero algunos ya se han adelantado y han demostrado su amor a través de Instagram y en forma de canción.

La actriz Ana Fernández y su chico, Adriá Roma (el cantante de Marlon) han decidido cantar juntos y decirse con música de fondo cosas como: "Eres lo más bonito que me pasó en el mundo. Volvería otra vez hacia atrás. Eres lo más bonito que me pasó en el mundo. Ya sé que no lo puedo cambiar. Eres lo más bonito que me pasó en el mundo. Se que no puedo volver atrás. Eres lo más bonito que me pasó en el mundo".

Sin duda, le han quitado empalagamiento a la historia echándole sentido del humor. "Después de un tiempo de reflexión y cuidado de la voz, ya estoy de vuelta jajaja, para todos los que habéis preguntado que cuándo iba a subir un nuevo vídeo, dándole al cante, aquí lo tenéis! Así, controlado, de segundas voces y pasándomelo muy bien a las órdenes de Adri Marlon", escribe Ana en su Instagram.

Está claro que esta pareja se encuentra feliz y ha ido consolidando su relación desde que comenzó a gestarse hace poco más de un año.

Adriá hizo recuperar la ilusión a una chica que había pasado la tremenda tragedia de haber perdido a su novio en un accidente de tráfico.

Pero la vida sigue y Ana lo hizo. Y Adriá ha sido una persona clave para que vuelva a disfrutar de la vida y ver su lado positivo.

La pareja compagina sus agendas intentando buscar todo el tiempo posible para pasarlo juntos. Al fin y al cabo Ana se ha convertido en la musa del artista.

Ya comprobamos la química que hay entre ellos en el vídeo de Haz conmigo lo que quieres pero basta echar un vistazo a sus cuentas de Instagram para ver que lo suyo va en serio.

Desde luego, Ana, lo que puede tener claro es que se ha llevado a un romántico empedernido y no lo decimos nosotros, lo dice él mismo en una de sus canciones: "No creo en desamores, en los rumores. Yo soy de esos románticos que mandan flores. No creo en imposibles, tan imposibles que son posibles".

Ella también es una romántica y lo demuestra con las palabras que le dedica a su chico en las redes sociales.

"Te has vuelto cada sueño de mi almohada, mi café de las mañanas, la sonrisa que se me escapa sin querer, una respuesta anticipada, mi amuleto de batalla", podíamos leer junto a una de sus fotos juntos.

Ahora, son ellos los que invitan a todos los enamorados a que se etiqueten. ¿Todavía no lo has hecho?