Beatriz Luengo muestra los videos que mandó a 'Tu cara me suena' para que la seleccionaran

Beatriz Luengo, que participa en la actual edición de Tu cara me suena, ha mostrado en las redes algunos vídeos que envió al talent show antes de ser seleccionada para demostrar a los responsables de casting sus dotes para meterse en la piel de distintos artistas.

Así, hemos podido comprobar que antes de interpretar a Rihanna en el escenario del espacio, donde subió la temperatura varios grados junto a su marido a golpe de twerking y al ritmo de Work, lo hizo en una de las grabaciones que mandó a la organización.

"Hoy me encontré en el teléfono las propuestas que le mandé a #TCMS para que me escucharan en distintos registros. Quién me iba a decir que, 5 meses después, el pulsador me iba a dar Rihanna, jajajajaj", escribe la cantante y actriz junto a un vídeo de septiembre en el que imitaba a la de Barbados dentro de una sección que bautiza 'Divas chillonas'.

En su perfil en Instagram se puede ver otros vídeos bajo el hashtag #sesionesdemiarmario y en el que se la ve, por ejemplo, emulando a Beyoncé (las imágenes, por cierto, dejan un reguero de comentarios de fans estusiasmados).

También Sia y su famoso Chandelier se cuelan en el reporterio. Tal vez no tan redonda como las interpretaciones anteriores pero con buen lucimiento de voz.