7 canciones 'ni-ni' contra 7 canciones 'sí-sí', ¿qué playlist te da mejores vibraciones?

¿Tu ritmo es más 'sí-sí' (de los que estudian y trabajan y van con la lengua fuera de un lado a otro) o 'ni-ni' (de los que no hacen ninguna de esas cosas y se lo toman con calma)? ¿Más taquicárdico o más relajado? ¿Más 'trabajado' o más fluido?

En honor a estos dos colectivos que comparten espacio temporal pero no tempo, elaboramos una playlist para cada uno ellos.

En cuanto a música, ¿cuál te mueve más?

7 canciones para 'ni-ni'

1. 'Despacito', de Luis Fonsi y Daddy Yankee

Un canto a que las cosas no se precipiten, a tomárselas "sin ningún apuro", suavecito, poquito a poquito... ¡Fuera estrés y preocupaciones!

2. 'Reggaeton Lento', de CNCO

Otra canción que tampoco fomenta las prisas, sino el relax y la sensualidad.

3. 'Just hold on' de Steve Aoki

Si las cosas van mal, simplemente espera, es el mensaje de este tema poco proactivo.

4. 'Black beatles' de Rae Sremmurd

Es la canción que invita a quedarnos parados en un mannequin challenge. Menos trabajo y actividad, imposible.

5. 'Rehab' de Amy Winehouse

No, Amy Winehouse no quería hacer nada. Ni siquiera, rehabilitación. Un himno ni-ni y brillante.

6. 'Don't talk to me about work', de Lou Reed

El título lo dice todo: "No me hables de trabajo".

7. '24k Magic', de Bruno Mars

Esta noche la única preocupación de Bruno es llevarte muy arriba. Además, el cantante dice que tiene algo de dinero en el bolsillo. Y muchas chicas sexys al rededor. ¿Qué más se puede pedir?