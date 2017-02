¿Has oído hablar del ‘Pussy Slap War challenge’?

Seguramente ya te has tirado un cubo de agua helada por la cabeza, has dejado la botella de agua de pie, te has grabado bailando de forma optimista o te hayas quedado petrificado frente a la cámara cómo si fueras un maniquí pero seguro que no has oído hablar del nuevo viral: el 'Pussy Slap War Challenge'.

La moda parece haber nacido en Australia y las dos modelos que aparecen frecuentemente en la cuenta de Facebook Eighty83three serían las responsables de esta peculiar batalla de 'darse golpes' justo ahí.

En Facebook son ya más de 13 millones de reproducciones las que suma el vídeo en el que se ven a estas dos chicas golpeándose en sus partes.

De hecho, estas dos modelos australianas son expertas en hacerse jugarretas (aunque algunas se nota a la legua que están preparadas) la una a la otra.

Como esto se popularice entre los chicos va a doler mucho..