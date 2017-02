Calvin Harris trabaja con Frank Ocean ¡en un nuevo track!

El escocés Calvin Harris nos seguirá sorprendiendo en este 2017 con un nuevo discazo lleno de grandes colaboraciones.

El creador de My Way o This Is What You Came For, uno de los temas más virales del pasado 2016, ha anunciado que está trabajando en nuevas canciones.

Se han filtrado ya algunos nombres como Ellie Goulding, quien ya interpretó para Harris aquel multitudinario Outside o el mismísimo Frank Ocean, rapero norteamericano que marca tendencia y que indiscutiblemente generará una máxima expectación.

Os dejamos un trocito del tema que Calvin Harris colgó en su twitter hace tan solo unos días, vereis que el sonido no es exactamente a lo que nos tiene acostumbrados y va muy en la linea de lo que hoy en día marcan los cánones del nuevo dance.

Esperamos con impaciencía esa nueva creación, que por cierto huele a éxito.