Jake Gyllenhaal puede cantarnos al oído si quiere

En la época de los musicales pocos son los actores que no se atreven a lucirse con sus dotes para el canto.

Si Ryan Gosling llevaba años intentándolo antes de interpretar a Sebastian en La La Land, lo cierto es que no es el único que se ha puesto a ello en los últimos meses.

¿El último? El actor Jake Gyllenhaal, quien tras un año de éxitos con Animales Nocturnos prepara ahora el lanzamiento de su próxima película, Life, y mientras se sube a las tablas de Broadway como protagonista de un musical, Sunday in the park with George.

El propio actor, consciente de sus dotes como cantante, no ha tenido reparo alguno en subir a sus redes sociales un vídeo en el que vemos como prepara los ensayos y canta Finishing the Hat en el renovado Teatro Hudson.

¿Quién se apunta a un viaje a Nueva York?