¡Luis Fonsi y su Despacito coronan la lista de LOS40!

Llevábamos un 2017 muy marcado por artistas británicos —Clean Bandit, Rag‘n’Bone Man y Ed Sheeran habían sido los números 1 hasta ahora este año— y ha tenido que venir una pareja de puertorriqueños a cortarles la racha.

Luis Fonsi, hasta ahora conocido por sus baladas, y Daddy Yankee (el de Gasolina), forman el curioso contingente latino que ha facturado Despacito, una canción que huele a verano…, y eso que estamos en febrero.

Un himno que ha calado en todos los países de habla hispana, hasta el punto de que es coreado en estadios de fútbol como el del equipo argentino de San Lorenzo.

Son días muy felices para Fonsi, quien también atraviesa un gran momento en el plano personal: el pasado 20 de diciembre fue padre por segunda vez.

Con su llegada al primer puesto, Ed Sheeran cae al #2; en el #3, inamovibles, Clean Bandit con Rockabye.

Otro nombre propio destacado esta semana es el de Sia: parece tener prisa por llegar a los primeros puestos, ya que su Move your body ya está en el #15 después de solo dos semanas.

Con un salto de seis posiciones, se ha convertido en la subida más fuerte de la semana.

Los fans de David Otero os lo habéis currado: el madrileño ha recibido los apoyos necesarios para entrar en lista con Aire (#32).

El artista anteriormente conocido como El Pescao nos visitó en el estudio y recibió en directo la noticia de su entrada, la más fuerte (y única) de la semana.

Por su parte, el récord de permanencia no cambia de manos: sigue en poder de DJ Snake y Justin Bieber, cuyo Let me love you lleva 24 semanas con nosotros (ahora en el #36).