Tu fin de semana ya tiene BSO: Louis Berry, Smile o Sigrid

Si le tuviese que poner banda sonora a tu fin de semana sería una gran responsabilidad. ¡Pero qué narices! Si ya tengo el gran poder de hacer un programa indie en LOS40, también puedo recomendarte cinco canciones para que le pongas música a estos días. Recuerda que encuentras más canciones en el podcast de LOS40 Trending.

Para ir a correr

Mucho ritmo y actitud la de Louis Berry en su nueva canción, "She Wants Me". Louis es uno de esos talentos jóvenes empeñados en recuperar ritmos del pasado, y lo hace con mucha energía.

Louis Berry mantiene el rockabilly con vida en esta canción.

Ya puede tener cuidado Jake Bugg -últimamente más preocupado por experimentar con la electrónica y el Hip Hop- porque Johnny Cash podría tener otro sucesor en este muchacho de Liverpool de apenas 25 años. Si te gusta Louis también te recomiendo "Restless", su primer gran éxito, menos bruto y más melódico.

Para el coche

Hay una banda adorable de Getxo llamada Smile, que lleva muchos años iluminando el indie con una propuesta llena de calidez y luz. Festival en el que ellos tocan, se convierte en una experiencia agradable desde la primera canción.

Encontrarás a más de una cara conocida en el vídeo de Smile.

En marzo, el grupo publica un nuevo disco titulado Happy Accidents; y ya hay un primer adelanto, "When The Lights Change", ideal para ponerlo a todo volumen en el coche y entregarse a tope al estribillo.

Para un atardecer

Esta semana me avisaron que se lanzaría una canción que iba a poner en el panorama musical internacional a una artista nueva muy prometedora. Ella es noruega, tiene 20 años y se llama Sigrid.

"Don't Kill My Vibe" es el empoderamiento y la autoestima hechos pop.

Sigrid cuenta que su abuela le enseñó a tocar el piano, y que escribió su primera canción a los 16 años. Efectivamente, "Don't Kill My Vibe" es una encantadora e inspirada propuesta de pop electrónico y un genial himno anti haters (traducida quiere decir "No me cortes el rollo") que va a comerse el mundo este año.

Para irte de fiesta

En ellos encuentras referencias a bandas como Phoenix, Tame Impala o The Strokes... ¡Y resulta que son valencianos! Da gusto tener grupos así, que dotan de diversidad nuestra música. Polock llevan desde 2010 haciéndose un hueco interesante en nuestro indie y desde entonces llevan emprendiendo un camino internacional que les ha llevado a tocar en Japón, Estados Unidos, Reino Unido o Francia.

Polock atacan el pop electrónico desde un camino cercano al de Phoenix.

Su nuevo disco sale el 17 de marzo, se titula Magnetic Overload y el primer single es esta muestra de buen gusto llamada "Oh I Love You".

Y antes de dormir...

Una canción de esas que engaña, y termina por hipnotizar a medida que avanza. "Down" no es una canción nueva, se publicó el año pasado pero ahora se ha convertido en tendencia tras aparecer en un anuncio de Apple. La sutileza y la elegancia son parte de la propuesta de este dúo estadounidense llamado Marian Hill, que destacan por hacer virguerías a partir de lo minimalista y lo sencillo.

Desde lo simple también se puede sorprender, como demuestran Marian Hill.

El lunes a partir de las 23 horas (22 en Canarias) en LOS40, más recomendaciones y descubrimientos en LOS40 Trending. ¡Feliz fin de semana!