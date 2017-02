Así es una semana en LOS40

Empezar siempre es una ardua tarea, aunque en LOS40 todo parece un poco más fácil. En mi caso, la primera semana arrancó con nervios y madrugón porque era la encargada de dar las primeras entradas del concurso #BuscandoABruno.

LOS40 es la emisora oficial de la gira que Bruno Mars dará en España y para hacer algo muy especial, se nos ocurrió esconder varias entradas por todo el país. Madrid fue la primera ciudad seleccionada y Anda Ya el programa elegido para dar el pistoletazo de salida.

Para entregar esas entradas, me desplacé en calidad de reportera de Anda Ya a la localización secreta para esperar al afortunado que me encontrase. Allí iniciamos un Facebook Live en el que todos aquellos que estuvieran conectados y atentos podían adivinar el lugar en el que nos encontrábamos. En algo más de media hora apareció Cristina y se las llevó diciendo el claim de LOS40: Music Inspires Life.

El resto de la semana ha sido más tranquilo aprendiendo mucho de mis compañeros Jorge Sánchez, Félix Castillo, David Álvarez y Óscar Martínez. Aunque quizás lo más destacable fue la visita de Eduardo Casanova a Anda Ya. Si ya me gustaba su trabajo, al conocerle me sorprendió aún más. Tiñó literalmente el estudio de rosa, como el ambiente de su película Pieles ¡Hasta pude hacerle una foto con la taza de Anda Ya! Si algo tengo claro es que no me voy a perder su ópera prima.

Eduardo Casanova con la taza de Anda Ya

Para ir rematando la semana, el ocurrente de Karin hizo de las suyas por la redacción de LOS40. Todo tiene su explicación. Con motivo del estreno de la película Rings y de la visita de su director, Javier Gutiérrez, a Anda Ya, Karin decidió disfrazarse de Samara y asustar a todo el que pasara por delante. Lo hizo tan bien que aunque la mayoría conocíamos su plan, caímos como moscas y nos asustó. ¡No os perdáis el vídeo porque no tiene desperdicio!

Entre sustos y entradas de Bruno Mars, se ha ido pasando una gran semana. Y algo me dice que lo mejor está todavía por llegar…