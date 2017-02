Nintendo Switch: la nueva máquina del tiempo

La ocurrencia del titular no es nuestra, sino de Omar Álvarez, PR de Nintendo España, pero seguro que a él no le importa que la usemos para definir Nintendo Switch, la nueva consola que Nintendo pondrá a la venta el próximo 3 de marzo.

Ya hemos jugado a 1,2, Switch y a Arms y lo que nos queda... 'Sólo me lo que quitarán de mis manos frías y muertas' #NintendoSwitch pic.twitter.com/Xo2grw4w6Y — Videojuegos40 (@Videojuegos40) 8 de febrero de 2017

Gracias a la invitación de la compañía japonesa tuvimos la suerte de poder disfrutar durante un par de horas de la nueva plataforma híbrida de la gran N, una máquina del tiempo que está causando sensación en todo el planeta (hasta el punto de que las existencias de stock para el día del estreno están a punto de agotarse).

Encender Nintendo Switch despierta en nuestra memoria miles de sensaciones y recuerdos

Una máquina del tiempo bastante más pequeña que la que permitía a Marty McFly regresar al futuro y que a los futuros jugadores les garantizará poder exprimir al máximo su día a día ya que el hecho de que la consola sea de sobremesa y portátil permitirá no renunciar a ese momento de la partida de un videojuego Triple A porque tengamos que viajar o salir de casa.

Cuando quieras, como quieras, donde quieras es el apellido de Nintendo Switch.

Vistazo técnico a Nintendo Switch

32 GB de memoria interna (ampliables con una micro SD de hasta 2TB, aunque a día de hoy no existan), Wifi, Bluetooth 4.1 (para conectar por ejemplo auriculares), 3 puertos USB 3.0, NFC para los amiibo y una entrada mini jack 35 mm son algunas de las características técnicas de Nintendo Switch.

Su resolución garantiza HD (1920x1080) en televisores en su modo sobremesa gracias al cable HDMI y 720p en la pantalla de 6" en el modo portátil y en cuanto a la batería (5100maH) su duración oscilará entre las 3 y las 6 horas (modo portátil) y la de los mandos será de 20 horas con un tiempo de recarga gracias al adaptador de corriente de 3 horas (pero gracias a sus puertos USB permitirá la conexión de baterías portátiles externas que aumentarán su autonomía).

Nintendo Switch incluirá dos mandos Joy-Con (cuyo uso en juegos como 1,2 Splash o Arms nos ha recordado mucho el espíritu de Wii aunque mejorado permitiendo realizar capturas de foto y vídeos durante las partidas) y un soporte para los mandos (convirtiéndolos en un mando tradicional) teniendo estos un acelerómetro, un giroscopio, sensor infrarrojo y vibración HD que permitirán jugar con sus diferentes botones y sticks en posición horizontal o vertical.

Aquellos hardcore gamers que lo prefieran podrán hacerse con un mando pro (de los de toda la vida) que mantiene la cruceta histórica de Nintendo.

Las grandes posibilidades de Nintendo Switch

Si de algo nos ha servido nuestro primer encontronazo con Nintendo Switch ha sido para imaginar las enormes posibilidades que una consola híbrida puede ofrecer en esta sociedad que no deja de consumir entretenimiento.

Sus posibilidades como consola la colocan al mismo nivel que sus competidoras en el mercado de Microsoft y Sony (juegos propios, juegos de third parties, al menos un juego Triple A al mes durante todo 2017, multijugador local para 8 personas con posibilidad de crear tu propia red Wi-fi...) pero la portabilidad de su pantalla de 6" es algo que no tienen las consolas 'rivales'.

Cuando quieras, como quieras, donde quieras es el apellido de Nintendo Switch.

Nintendo ha confirmado la existencia de un sistema de pago para multijugador online en Nintendo Switch (cuyo precio anual estará entre los 16 y los 25 euros al mes) aunque lasposibilidades y características finales que tendrá ese online en otoño de 2017 aún no han sido definidas del todo.

Comenzará como prueba gratuita en el lanzamiento de la consola e incluirá una aplicación para dispositivos inteligentes disponible en verano de 2017 que permitirá invitar a amigos a echar una partida en línea, quedar para jugar en un momento determinado, y chatear mientras juegan a títulos compatibles.

No es descabellado pensar que en un futuro plataformas de streaming de entretenimiento como Netflix, HBO y otros canales de pago podrían convertir la consola de Nintendo en un centro de entretenimiento que nos hagan dejar nuestras tablets en casa.

La no existencia del bloqueo regional también es una buena noticia para aquellos jugadores que quieren poner en su consola los cartuchos de juegos (sobre todo nipones) que hasta ahora tardaban (o no llegaban) por la adaptación geográfica y lingüística.

Los juegos de Nintendo Switch

Si algo ha aprendido Nintendo tras no conseguir con WiiU el éxito que consiguiera con Wii es que en Nintendo Switch tienen que tener cabida los casual y los hardcore gamers sin que ninguno de ellos se sienta incómodo por la presencia de los otros jugadores.

Con la misma naturalidad con la que alguno de vosotros le enseñaríais a vuestra abuela a usar los Joy Con para jugar a 1,2 Switch, esos minijuegos que consisten en abrir cajas fuertes, ordeñar vacas o disparar como si fueras un cowboy del lejano oeste, vais a empuñar el mando Pro para rescatar a Hyrule de las sombras en The Legend of Zelda: Breath of the wild.

Después de jugar con Nintendo Switch estamos preparando para mañana un bonito reportaje con nuestras impresiones https://t.co/gFo7cnDSuD pic.twitter.com/GXGUqMC9xi — Videojuegos40 (@Videojuegos40) 9 de febrero de 2017

Encender Nintendo Switch despierta en nuestra memoria miles de sensaciones y recuerdos de cuando jugábamos a Mario Kart en anteriores plataformas (Mario Kart 8 Deluxe incluye nuevos personajes, circuitos, dos objetos simultáneos y un modo batalla renoado) o de Punch Out cuando comienza la partida de Arms (una nueva IP con un claro espíritu Wii).

Podría convertirse en un centro de entretenimiento que nos haga dejar nuestras tablets en casa.

Añadidle a eso la enorme satisfacción de una buena partida multijugador llenando de pintura los escenarios de Splatoon 2 o la emoción de escuchar por primera vez en la historia de la franquicia la voz de la princesa Zelda en TLOZ: Breath of the Wild (para la de Link parece que aún tendremos que esperar) aunque 20 minutos nos dejan con mucha más hambre de la que teníamos antes de probarlo.

El juego de mundo abierto más grande hasta la fecha de la saga Zelda y una máquina del tiempo, como decía Omar Álvarez, para disfrutarla que se llama Nintendo Switch.

¿Estás preparado para el próximo 3 de marzo?