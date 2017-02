Manel Navarro y su Do It for Your Lover representarán a España en Eurovisión 2017

Partía como favorito y finalmente Manel Navarro y su Do It for Your Lover viajarán a Kien el próximo 13 de mayo.

El cantautor catalán representará a España en el Festival de Eurovisión 2017 después de imponerse a Maika, Mirela, Paula Rojo y Mario Jefferson en la final de Objetivo Eurovisión.

El éxito de Manel depende de muchos factores, pero predomina por encima de todo su estilo tan personal.

Natural de Sabadell, este artista comenzó su andadura en el mundo de la música a través de las redes sociales. Fue en estas plataformas donde triunfó con su versión de Hold On, We’re Going Home, de Drake.

Después de Objetivo Eurovisión, preselección diseñada por TVE, Manel Navarro tendrá que dar todo de sí en la capital ucraniana con su tema Do It for Your Lover, canción pop que él mismo ha compuesto y que podría dar la nota en la final de Eurovisión 2017.

Si quieres escuchar la canción en versión estudio...¡dale al play!