Xavi Martínez, agredido en Objetivo Eurovisión

Objetivo Eurovisión, el programa en el que anoche se decidía quién iba a representar a España en el festival de Eurovisión, acabó teniendo un desagradable desenlace.

El ganador, Manel Navarro, recibió los abucheos del público. Pero el gran perjudicado fue nuestro Xavi Martínez, miembro del jurado, que fue agredido al terminar la gala.

Algunos eurofans acusaron a la voz de Lo+40 de favorecer a Manel Navarro. A la hora de votar, Xavi Martínez dio la máxima puntuación al intérprete de Do It For Your Lover, que empató con Mirela, la que parecía ser la máxima favorita del público asistente al programa.

Finalmente, fue el jurado quien desempató, enviando a Kiev a Manel Navarro. El público comenzó a abuchear al jurado y al propio cantante.

Pero lo peor vino después. Dani Fernández, componente de Auryn, confirmó en su Twitter que Xavi Martínez había sido agredido cuando las cámaras ya se habían apagado:

Espero que la persona que ha agredido a Xavi Martínez tenga su correspondiente denuncia. Hasta donde hemos ido a llegar... — Dani Fernández D. (@DaniFdez) 11 de febrero de 2017

Gema Hurtado, la copresentadora de Lo+40, también confirmó la agresión:

Han agredido a @xavimartinez después de la gala de #ObjetivoEurovision Hasta que punto hemos perdido la **** cabeza? MUCHA vergüenza! — Gema Hurtado (@Gemahurtado_) 12 de febrero de 2017

Los artistas, unidos contra la violencia

Después de conocer este terrible episodio, muchos artistas condenaron la agresión en sus redes sociales. Entre ellos, Pablo Alborán o Xuso Jones.

NO A LA VIOLENCIA — Pablo Alborán (@pabloalboran) 12 de febrero de 2017

Que la violencia no esta justifica con nada. Y que no habia parcialidad pues tampoco... Pero el circo que se ha montado es muy vergonzoso.. — Xuso Jones (@XusoJones) 12 de febrero de 2017

La violencia nunca es el camino. ¡Ánimo, Xavi!