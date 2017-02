Ben Affleck y otros 8 actores que acabaron hasta el gorro de sus protagonistas

En cine y televisión, ya sea en Hollywood o en España, hay un miedo máximo entre los actores (y las actrices, pero eso lo veremos en otro futuro reportaje) de encasillarse.

Es por ello que decenas de intérpretes en todo el mundo han terminado por dar de lado a los protagonistas con los que conquistaron la fama o que les encumbraron en algún momento de su carrera.

El último caso y tal vez el más sonado lo está viviendo en estos momentos Ben Affleck, que hace poco entró con fuerza para revitalizar la saga Batman y que, tras no encontrar la libertad creativa necesaria, podría protagonizar una de las espantadas más sonadas del cine en los últimos años.

No será el primero (ni el último) ya que Daniel Craig (Bond), Rowan Atkinson (Mr Bean), Robert Pattinson (Edward Cullen), Fernando Tejero (Emilio), Will Smith (el príncipe de Bel-Air), Charlie Sheen (Charlie), Hugo Silva (Lucas) o Shia Labeouf (Sam Witwicky) ya dijeron adiós a sus protagonistas a los que no volverían ni por todo el oro del mundo...

¿O tal vez sí?