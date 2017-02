10 cotilleos de las fiestas after Grammy con Selena Gomez, Fifth Harmony y más

Bella Thorne, de 'total pink'

La actriz acudió a la fiesta de GQ y lo hizo luciendo su melena (que últimamente es azul) adornada con orejitas de gato. El resto era un 'total pink' que no pasó desapercibido, como tampoco el hecho de que no llevaba sostén. Los paparazzi no quisieron perdérselo.