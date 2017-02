Dulceida corre por la calle completamente desnuda (y nos lo enseña)

Está claro que Aida Domenech, más conocida como Dulceida, está dispuesta a construir un imperio en las redes sociales y no duda en utilizar todos los medios puestos a su disposición.

Ya tiene millón y medio de seguidores en Instagram pero hay que seguir subiendo. ¿Lo logrará quitándose la ropa?

No es esa su intención aunque lo de desnudarse lo ha hecho para correr sin ropa por la calle. Bueno, salvo las converse blancas que lleva en los pies.

🙊🔥👯🚶🏻TV commercial X @21.buttons 🎥 Coming Soon! Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida) el 11 de Feb de 2017 a la(s) 11:58 PST

Por lo demás, tal y como su madre la trajo al mundo y no es que se haya vuelto loca a lo Mischa Barton.

No, se ha unido a otros dos pibones, Sergio Carvajal y Jessica Goicoechea para grabar el spot de una nueva app de ropa.

Y no, no esperéis ver más de la cuenta porque las partes más íntimas aparecen pixelada, no tentemos a la censura de Instagram.

Pero que conste que no es la primera vez que lo hace. Ya se quitó la ropa para promocionar unos zapatos junto a Andrés Velencoso. Aunque en aquel entonces se dejó los pantalones.

Una nueva iniciativa comercial de esas que tanto abundan en la vida de la it girl que, precisamente, se encuentra en plena promoción de Mucho amor by Dulceida, su primer perfume.

Vida en pareja

Pero no es la única foto que nos ha llamado la atención de los últimos días.

Está claro que está muy ocupada dando forma al que va a ser su nuevo hogar junto a su mujer pero, aun así, ha encontrado un hueco para quedar con otros amigos.

Ha publicado una foto de su cenita con Pol y Adara, sí la pareja más polémica de la última edición de Gran Hermano.

Y no es que haya nada de malo, solo que no sabíamos que existía esta relación.

Vale que Dulceida siempre apoyó a Adara… parece que ella se lo agradeció y ahora son buenas amigas.