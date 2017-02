¿Sabías que Lady Gaga ha compuesto para Britney y JLo?

Reina indiscutible de los escenarios y de los photocalls. Pero lo que quizá no sabías es que, antes de convertirse en Lady Gaga, Stefani Germanotta empezó en la música componiendo para otros.

Britney Spears, Jennifer López… En esta playlist repasamos 5 temas que Lady Gaga escribió pero que popularizaron otros.

Britney Spears – Quicksand (2008)

Circus, su sexto disco, consiguió ser número 1 en tres países gracias a temazos como Womanizer o Circus y a la colaboración de Germanotta, que escribió Quicksand, un bonus track.

Y mayor hubiese sido el éxito: Gaga compuso su Telephone para incluirla en este disco de Britney, pero la cantante lo rechazó. Mal.

Michael Bolton – Murder my heart (2009)

La influencia ochentera en la música de Gaga es evidente, pero es que Stefani Germanotta también ha hecho sus pinitos componiendo para los mitos de los 80, como Michael Bolton.

Compuso Murder My Heart, uno de los temas que Bolton incluyó en One World One Love.

“La discográfica me llamó y me dijo que Bolton estaba haciendo un nuevo disco, y ¿quién mejor para escribir una canción de amor de los 80 que Lady Gaga?”, explicó la cantante en una entrevista.

Jennifer López – Hypnotico (2011)

Lady Gaga compuso esta canción para Tami Chynn, que iba a incluirla en su segundo álbum. Pero finalmente el disco nunca se publicó y 4 años más tarde, el hit encontró otro destino: Love?, el séptimo álbum de Jennifer López.

Gaga, además, fue una de las productoras del disco. Fue número 1 en cuatro países.

Pussycat Dolls – Elevator (2008)

Formó parte de Doll Domination, el segundo y último disco del grupo. La firmó con su nombre, Stefani Germanotta y fue uno de los temas que más destacó del disco.

New Kids on the Block – Full Service (2008)

Cuando le das al play, es obvio que el sonido de la canción tiene la firma de Gaga. El regreso de la boy band que lo petó en los 80 contó con dos temas escritos por Stefani Germanotta: Big Girl Now y este, Full Service.

Lady Gaga contó que fue un sueño para ella poder colaborar con una de las bandas que la marcó en su infancia.