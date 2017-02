Alex Aiono y su mashup viral mezclando a Drake con Nicky Jam

Si aún no lo has visto, no hace falta que pierdas un minuto más. Dale al play y disfruta de esta maravilla de mashup que se ha marcado el youtuber estadounidense Alex Aiono.

Se trata de una versión en la que mezcla dos temas famosísimos: One Dance de Drake y Hasta el Amanecer de Nicky Jam en una misma pista. El resultado es alucinante; eso sí, le falta practicar un poco más en castellano.

El vídeo de este mushup tan sorprendente ya ha superado los 51 millones de visionados.

Más cosas sobre Alex Aiono



Alex Aiono está a punto de cumplir los 21 años y ya es toda una sensación en Estados Unidos. Nació el 16 de febrero de 1996 en Arizona y empezó su carrera tan solo hace cuatro años subiendo tutoriales sobre cómo tocar canciones populares.

Después vendrían las versiones. La primera fue I Love It de Icona Pop. También reinterpretó temas de John Legend o Coldplay hasta que empezó a hacer covers e integrarlas a dúo. Échale un vistazo a este 'Rihanna meets Katy Perry'.

Pero también tiene material propio. El pasado enero publicaba su nueva canción, Work The Middle, un tema de pop urbano que suena así:

Aiono es un músico '360'. Multiinstrumentista (toca la guitarra, el piano, la batería, el bajo y el ukelele), canta, compone, mezcla, produce y ha llegado a trabajar con compositores y productores nominados al Grammy como John Legend, Billy Mann o Babyface.

No le pierdas la pista y échale un vistazo a su Instagram. Vas a querer quedarte a vivir en en él.