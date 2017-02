YU: 14/02/2017.Mario y Alaska rajan de Eurovisión (y reparten amor por San Valentín)

Programa completo de YU emitido el 14 de febrero de 2017, con Alaska y Mario, Joaquín Reyes y Pablo Ibarburu.

Nuestra pareja más mediática, Alaska y Mario, estuvo en YU para hablar de cómo celebran San Valentín y las cositas que se han regalado.

Vaquerizo: "No hay que pegar nunca a no ser que tú lo pidas: ¡dame un cachete!, como en 50 Sombras de Grey"

Sobre el tema Objetivo Eurovisión, rechazaron todo tipo de violencia en esta y cualquier situación. "Los fundamentalismos no llevan a nada", dijo Vaquerizo, que nos contó que hace unos días con Manel Navarro y le dijo que había que guardar las formas.

También recordó un epispdio bochornoso que él mismo protagonizó en otro evento de Eurovisión: "A mí me pegó una patada una fan de Soraya por apoyar a Melody". Y recalcó: "No hay que pegar nunca a no ser que tú lo pidas: ¡dame un cachete!, como en 50 Sombras de Grey".

Joaquín Reyes se metió en la piel de Beyoncé: "Estoy embarazada de melgos: Monker y Tronquer".

Además Queen Bey confesó ser reptiliana y dio su consejo de San Valentín a los Yusers: "En el caso de que tengáis pareja, cosa que no tengo clara, aprovechad este día para decirle todo lo que llevas acumulando durante el año: apunta bien en el váter, cierra el champú y todos esos reprochitos. Aprovechad para montarle el pollo. Eso es el amor".

Vuelve el hombre, vuelve Pablo Ibarburu, el tío que acabó con el metrosexual: "Hoy he venido a desnudarme emocionalmente".