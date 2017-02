Carpool Karaoke tendrá ‘misiones’ en tierra y aire

Ya os contamos hace un mes que el Carpool Karaoke creado por James Corden iba a dar el salto desde The Late Late Show hasta la plataforma televisiva y musical de Apple.

Y por fin hemos podido ver cómo será el resultado de este formato televisivo y musical que tendrá diferentes presentadores y también diferentes invitados (no sólo artistas y grupos relacionados con la música).

Pero lo que realmente ha llamado nuestra atención no es haber visto a Will Smith, a Alicia Keys, a Ariana Grande, a Shaquille O'Neal, a John Cena, a Metallica, a John Legend... sino la ruptura de las fronteras que hasta ahora tenía el Carpool Karaoke.

Porque los próximos protagonistas de este show echarán pie a tierra para sorprender a los invitados (en la calle, en negocios...) y también volarán a cientos de metros de altura para intentar conseguir un sonido celestial.

Y si no que se lo pregunten a Will Smith cantando su I believe I can fly...

La fecha de estreno aún no ha sido anunciada pero visto lo visto estaremos muy pendientes del próximo Carpool Karaoke.