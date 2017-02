Bisbal, Emilia Clarke o Ariel Winter, entre los que han celebrado San Valentín

No podemos evitarlo. El mes de febrero derrocha amor por cada esquina.

¿O acaso has podido pasar un día sin ver algún corazón rojo por algún escaparate o anuncio? ¿O has podido pasar el día sin escuchar Someone like you de Adele o I will always love you de Whitney Houston?

El día de San Valentín es una de esas fechas que no pasan desapercibidas. Bien para criticarla por el exceso de ñoñería que conlleva o el espíritu comercial que destila, bien para utilizarla de excusa para darse un capricho y vivir el amor a tope.

No importa, en los tiempos que corren, harían falta más san valentines para llenar nuestro día a día de amor continuo.

Los famosos no se quedan al margen de esta celebración y lo han demostrado en las redes sociales. Los hay que han optado por la felicitación más millennial, tirando de filtros, como Vanessa Hudgens.

Happy Valentine's Day, baby bears! ❤ Una publicación compartida de Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 9:25 PST

Los que no olvidan que el amor no es sólo cuestión de palabras sino de hechos. "El amor se hace. Quiéranse por favor", pedía Paco León en su Instagram junto a un corazón que no para de latir.

Los que no pueden evitar gritar a los cuatro vientos lo enamorados que están y encima le dan un toque original y de lo más peliculero. Si hace unos días celebraban San Valentín cantando, en esta ocasión Ana Fernández y Adriá Roma lo han hecho de cine.

"Feliz día a los que se lanzan, abren su corazón sin saber lo que pasará, si durará 30 años o media hora, a los que sienten, a los que vuelven a creer, a los que construyen, a los que no pierden la esperanza. A todos los que creéis en el verdadero amor. Me siento afortunada, solo había que ser valiente. Adriá Marlon eres mi amuleto de la suerte y mi peliculero favorito", escribía la actriz.

Tampoco han faltado las grandes sorpresas. No hay más que echar un vistazo a las redes sociales de una de las parejas por los que poco apostaban en Gran Hermano 17, Bea y Rodri.