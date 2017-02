¿Es este el nuevo novio de Lady Gaga?

Todo apunta a que Lady Gaga podría estar de nuevo enamorada. Desde que anunció la ruptura con su prometido Taylor Kinney hace seis meses, la artista no había estado saliendo con nadie (por lo menos públicamente).

Ahora, la cantante de Million Reasons está compartiendo muchos momentos con Christian Carino, un representante de celebrities.

Los rumores de esta posible relación comenzaron a finales de enero cuando la pareja acudió al concierto de Kings Of Leon.

Pero no solo se les ha visto juntos en el concierto de la banda estadounidense, también durante los ensayos de Lady Gaga en la Super Bowl, en el desfile de Tommy Hilfiger en California y en la fiesta de después de Los Grammy.

Por ahora la cantante no ha querido pronunciarse sobre ello e incluso desvió la respuesta cuando el locutor de radio Ryan Seacrest le preguntó directamente sobre el tema:

“No sé nada del tema. Ya sabes que no digo nada de mi vida amorosa. Me estoy poniendo roja, y el rojo no combina con la ropa que llevo puesta”.

Según la revista PEOPLE Lady Gaga estaría saliendo con Christian Carino Una publicación compartida de LadyGagaHotNews (@ladygagahotnews) el 9 de Feb de 2017 a la(s) 1:55 PST

Pero, ¿quién es Carino? Se trata de una persona muy conocida en la industria musical. Ha trabajado con cantantes de la talla de Justin Bieber, Miley Cyrus o Jennifer Lopez.

En caso de que se confirmase su relación con Lady Gaga, no se trataría de su primera relación con alguien del mundo del espectáculo. Christian Carino estuvo saliendo con la protagonista de The Walking Dead, Lauren Cohan.