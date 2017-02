7 cosas que no te deberías perder de la Semana de la Moda de Madrid

Del 16 al 21 de febrero tendrá lugar en Madrid un año más la Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) el evento de moda más importante de España que, además, este año arranca con Charo Izquierdo como directora tras su nombramiento hace algunas semanas.

Los pabellones de IFEMA en la capital se llenarán otra vez e curiosos e insiders para conocer de primera mano qué es lo que llevaremos en la temporada otoño/invierno que viene. Aquí siete cosas que no te deberías perder.

#El desfile de María Escoté:

El viernes 17 a las 14 horas tendrá lugar el desfile compartido entre María Escoté y Maya Hansen, quizá las propuestas más divertidas entre los diseñadores consagrados. La barcelonesa hace días que lanzó una colección cápsula inspirada en Hello Kitty así que cualquier cosa puede pasar.

#El Cibelespacio:

Alrededor de la pasarela Mercedes Benz y de la pasarela Bertha (sí, son dos) tiene lugar el Cibelespacio. Mucha gente sólo va hasta allí para ver los stands de las revistas de moda y las marcas patrocinadoras. No es mal plan.

#El Showroom del EGO:

Precisamente en el Cibelespacio está el showroom con marcas jóvenes seleccionadas vendiendo directamente al público. Nuestros favoritos: Pedro Lobo y Xavi Reyes.

#El Off Cibeles de Palomo Spain:

Para muchos el Off Cibeles es la apuesta más interesante de la pasarela y eso que se desarrolla FUERA de la pasarela. En enclaves pintorescos de Madrid tienen lugar estos desfiles y el de Palomo Spain que tiene lugar el día 18 promete emociones fuertes como ya demostró en la última Semana de la Moda de Nueva York.

#El desfile de Maria Ke Fisherman:

Una de las marcas favoritas de Miley Cyrus seguro que ofrece un desfile cañero como ya viene siendo habitual. Si en la última edición llenaron el escenario de coches desguazados, ¿qué nos esperará esta vez?

#Las after parties:

No hay Cibeles sin fiestones y no hay fiestones sin Cibeles. Todo el mundo quiere dejarse ver en la Semana de la Moda y el trasiego es casi constante. El concierto de Bad Gyal en Cha Cha The Club el domingo 19 promete ser para recordar.

#Los 20 años de Duyos:

El lunes 20 a las 16 horas tendrá lugar el desfile que marca los veinte años de Juan Duyos en la moda. A pesar de las dos décadas sigue siendo una de las presencias más sólidas y uno de los discursos más coherentes dentro de la moda española. ¡A por otros veinte!