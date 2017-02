¡Hazte con tu entrada VIP para LOS40 Music Awards 2017!

El próximo 10 de noviembre tienes una cita con el mayor espectáculo musical de nuestro país: LOS40 Music Awards, que este año vuelven a Madrid, al Wizink Center (antiguo Palacio de los Deportes).

Los tickets ya están a la venta pero SOLO AHORA ¡y por tiempo limitado! podrás hacerte con ¡tus entradas VIP para vivir LOS40 Music Awards como una estrella!



Consigue tu entrada VIP por 168,50 euros (precio final, con gastos de gestión incluidos). El pase VIP incluye:

Asiento numerado para ver los premios desde un lugar privilegiado.

Acceso VIP: exclusivo y preferente por Plaza de Felipe II a partir de las 18:00h.

Cóctel de bienvenida antes de la gala.

Barra libre de refrescos, cerveza y vino durante la gala, y dos combinados.

Acreditación conmemorativa.

LOS40 Music Awards son los premios globales de referencia en nuestro país y el mayor acontecimiento musical del año.

Unos galardones que, desde 2006, reconocen el trabajo de los artistas del momento, nacionales e internacionales.

Atentos a LOS40 porque pronto desvelaremos qué artistas del momento actuarán en la gala.

Por el escenario de LOS40 Music Awards han pasado figuras de primer nivel como Beyoncé, Taylor Swift, Take That, David Guetta, Kylie Minogue, James Blunt, El Canto del Loco, Shakira, Robbie Williams, Alejandro Sanz, Alicia Keys, Pablo Alborán, One Direction, Enrique Iglesias o Ellie Goulding por mencionar algunos.