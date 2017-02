Agrede a un pizzero para subir seguidores en Youtube

Primero fue Mr. GranBomba con la broma del Caranchoa. Luego, ReSet y su imputación por dar de comer a un indigente galletas rellenas de pasta dental.

Ahora, una nueva polémica youtuber vuelve a los titulares: Abel García, un joven de Málaga, graba una broma en la que intoxica a un repartidor de pizza con gas pimienta.

Lo he hecho para conseguir más seguidores, nos ha contado Abel en Radiotubers. Podría haber sido peor: le pego un puñetazo y le dejo grave.

Me arrepiento de lo que he hecho y sólo espero no inspirar a nadie a repetirlo. Aunque no lo parece, porque a pesar de que Youtube ha suprimido el vídeo por incumplir su política de conducta, el youtuber ha vuelto a publicar la broma en otro de sus canales.

Parte de los detractores de Abel abren una nueva teoría sobre su acción: que todo sea un montaje con el objetivo de conseguir notoriedad, tomando como ejemplo las últimas polémicas que tanto han dado de que hablar.

#radiotubers85 Desde que cualquier tonto tiene acceso a internet el mundo se va a la mierda @Radiotubers40 pena de cárcel a estos idiotas — Nagore (@N4G0R17XU) 14 de febrero de 2017

@urisabat yo soy el pizzero y, sabiendo dónde vive, no le quedan más ganas de volver a hacer el gilipollas #radiotubers85 — Ana ML (@anitamlo) 14 de febrero de 2017