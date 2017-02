Aloy, el futuro icono de Horizon Zero Dawn

A dos semanas para su lanzamiento, PlayStation España ha presentado ante todos los medios Horizon Zero Dawn, su nueva IP exclusiva de PlayStation 4, y uno de los juegos más esperados del 2017.

Guerrilla Games, los creadores de la franquicia Killzone, cambian de estilo dejando a un lado los shooters más puros y los protagonistas masculinos militares para dar vida a un videojuego de acción de mundo abierto que promete convertir a Aloy, su protagonista, en un futuro icono del sector.

Aloy

En una industria en la que no abundan los personajes protagonistas femeninos (a bote pronto nos acordamos de Lara Croft, Lightning, Faith, Bayonetta, Samus Aran... y pocas más de prestigio), Aloy viene a reclamar el trono de las mujeres luchadoras y guerreras.

Una suerte de Nathan Drake o, mejor dicho y por compararla con otra protagonista femenina, una suerte de Ellie en The Last of Us en un mundo postapocalíptico próximo al tercer milenio en el que la Tierra ya no está dominada por el ser humano sino por la naturaleza robótica.

Michelle Jenner, actriz que ya prestó su voz a Madison Paige (la protagonista del videojuego Heavy Rain), es la versión en castellano de Aloy, un personaje al que ha confesado que le gustaría parecerse.

"Es una luchadora y una guerrera y a cualquier actriz le encantaría dar vida a un personaje como este" confesó la intérprete durante la presentación.

No estará sola ya que para encontrar las respuestas de quién es Aloy necesitará la 'ayuda' de Beladga, personaje al que da voz la actriz Dafne Fernández.

"Esta primera experiencia me ha encantado y es algo muy diferente a doblar personajes de cine pero me encanta que existan personajes femeninos como estos que se conviertan en referencia como lo es Nathan Drake pero que no estén sexualizados ni necesiten de un personaje masculino como Joel y Ellie" confirman a la par Michelle Jenner y Dafne Fernández.

Horizon Zero Dawn

Con un apartado gráfico impresionante y un sistema de combate accesible y entretenido, Horizon Zero Dawn promete darnos muchas horas de entretenimiento pero para leer lo que nos deparará el juego tendréis que esperar hasta el próximo lunes 20 de febrero.

Nada que no podáis soportar después de que el juego comenzase a gestarse en 2010 según ha explicado Jochen Willemsen, productor de cinemáticas y diálogos del juego.

"Horizon Zero Dawn empezó hace 5-6 años cuando terminamos de trabajar con Killzone 3 y nació con la idea de crear algo nuevo y un mundo postapocalíptico que algunos teníamos en la cabeza en el que el ser humano ha vuelto a ser un ser tribal que es dominado por otras criaturas de la naturaleza" explica Willemsen.

Como decíamos, un importante cambio de estilo para el estudio Guerrilla Games que ha dejado a un lado su shooter más icónico pero al que en un futuro podría regresar...

"Nunca podremos decir que no va a haber ningún nuevo Killzone pero ahora mismo sólo tenemos la mente puesta en Horizon Zero Dawn".

Y nosotros estamos deseando poder contar nuestras impresiones y echarle mano a la versión final del juego. Muy pronto, más info...