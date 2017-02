Estas fotos del Instagram de Paula Echevarría tienen los días contados

La actriz y trend-setter Paula Echevarría ha sorprendido a sus seguidores con unas declaraciones que realizó a Europa Press durante la cena de los nominados a los Premios Fotogramas de Plata.

Pese a ser una activa usuaria Instagram, donde publica una media de tres fotografías y es venerada por su estilismo por cerca de 1,5 millones de followers, Paula ha afirmado que está cansada de compartir "ciertas cosas" en la red social.

La protagonista de Velvet respondió así cuando fue preguntada por cómo iba a celebrar San Valentín.

"No esperes nada", afirmó antes de subrayar que no es que estuviera perdiendo el romanticismo, sino que estaba perdiendo "las ganas de compartir por Instagram ciertas cosas que luego para unos eres la más ñoña; para otros, que si no sé qué...".

"Al final es cuanto menos cuentes, mejor", explicó.

A lo #ManolitoGafotas os doy las buenas noches! 😎😘😘😘 Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 1:25 PST

Las palabras de la esposa de David Bustamante han hecho que algunos hayan insinuado que la actriz está planteandose dejar, incluso, la red social.

No parece probable, ya que su perfil se ha convertido en su principal escarate como influencer de moda.

Lo que sí que parecen estar abocadas a la extinción son fotos como las que hemos recopilado en la fotogalería de arriba (por si acaso) y donde se la ve, por ejemplo, muy acaramelada, con David, compartiendo momentos tiernos con su hija o con amigos y familiares próximos. Es decir, su lado más personal.

Una pena, ¿no crees?