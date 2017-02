Maroon 5, Ed Sheeran, Luis Fonsi… ¡La lista los éxitos vuelve este sábado!

Ya queda menos para poder disfrutar de lo que Tony Aguilar lleva preparando toda la semana.

Una nueva edición de Del 40 al 1 Coca-Cola, la lista que siguen las otras listas y la única en la que puedes escuchar las canciones enteras.

A las 10 en punto (9 en Canarias), la sintonía habitual dará inicio a cuatro horas vibrantes llenas de música, noticias, regalos, sorpresas y participación de los oyentes.

Nadie da más, y por eso somos el programa más escuchado de los fines de semana.

Este sábado partimos con dos puertorriqueños en la cima: Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Su single Despacito recorrió rapidito la lista hasta llegar a lo más alto, y ahora a ver quién es el guapo que les arrebata el trono.

Aspirantes, desde luego, no van a faltar. La segunda plaza la ocupa Ed Sheeran, que ya fue número 1 (dos semanas) con Shape of you —tema que permanece inamovible en el número 1 del Billboard estadounidense— y si recuperase el primer puesto a nadie le extrañaría.

Ed Sheeran, con fuerzas para competir con cualquiera.

También detectamos ganas de medalla de oro en CNCO, la boy band latina apadrinada por Ricky Martin que está arrasando en todo el mundo. Actualmente en el #4.

No nos olvidemos tampoco de Maroon 5 (#5) o Leiva (#6), con fuerza suficiente como para dar un golpe de mano y llevarse el codiciado número 1.

En cuanto a los candidatos, dos voces femeninas buscan su hueco.

De un lado, la arrolladora Katy Perry, con el single que tanto tiempo llevábamos esperando: Chained to the rhuthm.

Un tema en el que colabora el nieto de Bob Marley (Skip Marley) y que cuenta entre sus compositores ni más ni menos que con Sia y el productor sueco Max Martin.

Y del otro lado, Dua Lipa, esta vez en calidad de invitada del DJ del momento: el holandés Martin Garrix, el mejor del mundo en 2016 para la revista DJ Mag.

Si quieres que el sábado suenen ya dentro de la lista debes seguir apoyándolos en redes con el hashtag #MiVoto40.

#ScaredToBeLonely together with @DuaLipa OUT NOW!! Una publicación compartida de Martin Garrix (@martingarrix) el 26 de Ene de 2017 a la(s) 9:07 PST

Recuerda que puedes seguir en programa también en vídeo en directo aquí: la mejor manera de disfrutar de lo que ocurre en el estudio y de los vídeos de las canciones de la lista.

Y en cuanto a regalos, y como viene siendo habitual esta temporada invernal, todos aquellos que voten en antena se llevarán cuatro forfaits para esquiar en una de las zonas más bonitas de España: Aramón, Montañas de Aragón.

Sí, son cuatro horas de programa, pero no te confíes porque si te conectas tarde seguramente te perderás grandes cosas: a las 10 (9 en Canarias) empieza el show.