10 historias de amor para los que celebran San Valentín (o para los que no)

Landon. Todo por ti (Anna Todd)

Watt Padd se ha convertido en una de las plataformas cantera de las nuevas escritoras románticas. Anna Todd empezó a escribir ahí su saga After.

Hoy no nos quedamos con la historia de Tessa y Hardin sino con la de Landon, porque el spin off de la serie, también nos ha enganchado. El hermanastro y mejor amigo de la polémica pareja también tiene sus propios conflictos sentimentales y Todd no los ha dejado de lado.