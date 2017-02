Scarlett Johansson no cree en la monogamia

Scarlett Johansson no cree en las relaciones monógamas.

La entrevista que ha concedido Scarlett Johansson a la revista Playboy (justo en el número en el que vuelve a recurrir a los desnudos) ha dado la vuelta al mundo.

Sus declaraciones sobre el matrimonio han llamado mucho la atención y han dado alas a las esperanzas de muchos.

“La idea del matrimonio es muy romántica, se una idea muy bonita, y su práctica puede ser una cosa muy bella. Pero no creo que sea natural ser una persona monógama”, explicaba.

No, no cree en tener una sola persona en su vida y sabe que eso es una afirmación controvertida. “Puede que me critiquen por esto, pero creo que es mucho trabajo”.

“El hecho de que sea tanto trabajo para todo el mundo prueba que no es algo natural. Siento mucho respeto por el matrimonio y lo he probado pero, definitivamente, creo que va en contra de algún instinto”, admite.

Y lo dice poco después de haberse divorciado del padre de su hija, el francés Roman Dauriac.

Es su segundo fracaso matrimonial, recordemos que ya estuvo casado algo más de dos años con Ryan Gosling. Pero está claro que no es lo suyo.

“Estar casado no tiene nada que ver con no estar casado y cualquier persona que diga lo contrario está mintiendo. Claro que cambia las cosas”, asegura sobre el matrimonio, “tengo amigos que han estado juntos durante 10 años y luego han decidido casarse y las cosas han cambiado”.

Está claro que su concepto del matrimonio ha llamado la atención pero esa entrevista ha dado mucho más de sí. Hemos seleccionado 10 revelaciones que ha hecho la actriz.

#1. MATERNIDAD. Reconoce que lo mejor que le ha pasado es ser madre.

“Sentía miedo por lo que iba a cambiar mi vida. Lo ha hecho de una manera drástica, pero me siento, en muchos sentidos, mucho más yo misma que antes”, aclaró.

#2. HACKEO. Ella fue una de las víctimas de un hackeo masivo que puso en circulación fotos comprometidas de muchos famosos.

“Fue una locura”, recuerda, “me hizo darme cuenta de lo vulnerables que somos todos a eso. La persona que hackeó mi email hizo lo mismo con otras 50 personas públicas y también a sus exnovias, le puede pasar a cualquiera”.

Reconoce que esa vulnerabilidad es la que la mantiene alejada de las redes sociales, “no está en mi naturaleza”.

#3. DONALD TRUMP. Ella hizo campaña por Obama en dos ocasiones y se posicionó de lado de Hillary Clinton.

Todavía recuerda cómo se enteró de la victoria de Trump.

“Estaba con mi hija y era como ‘Nena, tenemos una presidenta, es muy emocionante, se llama Hillary Clinton. Es genial y va a ir todo bien’ y luego subí a un avión destino a Hong Kong con un vuelo de 16 horas”, relata.

“Tomé dos copas de vino y me quedé desmayada. Desperté 10 horas más tarde y la azafata fue como: ‘Perdone señorita, ¿le gustaría conocer los resultados de las elecciones?”.

En ese momento a la actriz sólo le salió mirar a la cara a la azafata y decirla que tenía claro que había ganado Clinton.

“Ella fue como ‘No, en realidad ha ganado Trump’. Pensé que era un episodio de Twilight Zone”.

Fue una de las participantes en la marcha de mujeres que protestaron por su presidencia.

#4. SU NUEVO PERSONAJE. La actriz está en plena promoción de Ghost in the Shell: El alma de la máquina.

Se criticó mucho su elección por ser occidental y la historia provenir del mundo manga.

“Supongo que siempre pensé que el personaje era universal, en el sentido de que no tiene identidad y el corazón de esta historia es su búsqueda de identidad”, argumenta ella.

“Espero que cualquier pregunta que la gente tenga sobre mi casting en esta película la vea contestada cuando vea la película”.

#5. MÚSICA. Johansson ha grabado dos discos. Uno con versiones de Tom Waits, “es un verdadero poeta”.

Después de probar con varios productores eligió a Dave Sitek y, sin conocerse se fueron en coche hasta Louisiana para conocerse por el camino.

“En ese momento me estaba enamorando de mi primer marido y fue muy romántico y liberador. Fue grandioso”, recuerda.

El segundo disco, Break up, lo grabó en colaboración con Pete Yorn. “Estaba en un momento oscuro de su vida, un momento de transición y tuvo el sueño de que hacíamos un álbum juntos así que cuando despertó de su sueño febril me mandó un mensaje de texto y decidimos hacerlo”.

También ha recordado su experiencia con Dylan. Salió en uno de sus vídeos que dirigió su amigo Bennett Miller. Cuando le hicieron el encargo y le dijeron que Dylan no quería salir en el vídeo se inventaron su propia historia.

“Dos años más tarde fui a ver a Dylan por primera vez. Lo vi en el backstage y me dijo algo como ‘Oh sí, gracias por el vídeo que hiciste’”.

#6. DRA. JOHANSSON. Ha reconocido que de no ser actriz le hubiera gustado ser médico, “me interesa la gente”.

“Podría haber sido dermatóloga. Es un trabajo de ensueño. Mis amigos son como ‘¿qué es eta cosa extraña que me ha salido?’ y yo soy como ‘déjame verlo’. Aunque no creo que pudiera estar 7 años estudiando”.