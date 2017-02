Desembarco de lanzamientos: llega lo nuevo de Bebe Rexha, Lori Meyers...

Llega un viernes plagado de estrenos discográficos.

Entre las novedades, desde grandes artistas revelación de la escena pop internacional, a veteranas formaciones que cantan en español.

Mira, a continuación los principales discos que llegan al mercado este viernes:

'All your fault Pt. I', de Bebe Rexha

Después de enamorar a medio planeta entonando 'In the name of love' junto a Martin Garrix, esta reina de las colaboraciones (tambien ha trabajado con Nicki Minaj o David Guetta) lanza ahora la primera parte de su álbum debut de larga duración. En realidad, 6 temas que se verán continuados por 'All your fault Pt. II' en abril. Entre los que llegan ahora, hitazos que se han convertido ya en éxitos como este 'I got you'.

''En la espiral', de Lori Meyers

Desde hace unos años la banda granadina se ha consolidado como una de las grandes referencias del indie patrio, robando atención a algunos de sus predecesores. Su pop melancólico-luminoso, que mezcla lo terráqueo con lo sideral y que siempre está predispuesto al baile, llega ahora con doce nuevos títulos. Algunos, como Evolución, más circunspectos. Otros, como Siempre brilla el sol, dicen que hay luz al final del túnel.

'A la mar', de Vicente García

Viene de Colombia, uno de los países que, en el último año, han copado numerosos premios y listas de éxitos. En su país ya es muy conocido; en España, debuta con este larga duración que habla de emociones mientras fusiona los ritmos latinos con reggae, el soul o el R&B.



'Para quienes aún viven', de Exquirla

Exquirla es fruto de una unión explosiva: Niño de Elche (el revolucionario del flamenco que ha conseguido que ese género adopte las formas más insólitas) y Toundra (rock instrumental). El resultado no es apto para oídos alérgicos a la experimentación ni a una intensidad mágica pero densa y opaca. Una bomba que puede salir por cualquier lado... para bien y para mal.

'Under Stars', de Amy MacDonald

Sí, Amy MacDonald se niega a ser recordada únicamente por 'This is the life', el single con el que arrasó a finales de la década anterior. En su regreso ofrece rock positivo y singles como Down by the water o este poderoso Dream on.

'Prisoner', de Ryan Adams

Una reflexión sobre los distintos estados de deseo y lo que supone ser prisionero de tu propio deseo, según palabras del autor. Y, en concreto, sobre la destrucción de su reciente divorcio. De fondo, los ritmos folk rock, en algunos con armónicas incluidas, que siempre han acompañado y embellecido su obra.

Además, esta semana se estrenarán los singles de DVicio (Casi humanos) o el nuevo álbum de Animal Collective, The painters.

Mira otros lanzamientos recientes.