Bruno Mars y Lady Gaga ya están luchando por los Grammy 2018 (aunque no lo sepan)

Todavía colean algunas polémicas sobre la reciente entrega de los Premios Grammy 2017 (Beyoncé y su fallido intento por conquistar el Álbum del año) pero algunos artistas como Bruno Mars, Lady Gaga, Ed Sheeran y The Weeknd ya han presentado su candidatura a los Grammy 2018.

Probablemente ni ellos mismos sepan que van a estar entre los grandes favoritos de los galardones de la industria musical que se entregarán el próximo año en Los Ángeles en su edición número 60.

El mero hecho de haber publicado sus más recientes discos de estudio a finales del pasado 2016 es uno de los requisitos que ya han cumplido para convertirse en los primeros candidatos a grabación del año, disco del año o canción del año.

No nos sorprendería además que 24K Magic además de acaparar las nominaciones de single y disco lo hiciera también en el apartado de R&B dada la versatilidad de Bruno Mars.

De Joanne de Lady Gaga y de su primer single Million Reasons podemos esperar cualquier nominación incluyendo su candidatura al Mejor Vídeo del año.

Ed Sheeran seguro que también acaparará varias opciones a los prestigiosos premios Grammy sobre todo en las categorías pop donde podría arrasar con su álbum Divide y su sencillo Shape of you (que recogería así el testigo de Thinking Out Loud que ganó la Canción del Año)

Para The Weeknd nos hemos reservado las nominaciones dentro del género dance/electrónica o tal vez Urban/R&B debido a la diversidad de sonidos dentro de su más reciente trabajo de estudio Starboy.

Y ya que hemos sacado la bola de cristal vaticinamos además que Kanye West volverá a liarla y no asistirá a la ceremonia como método de protesta.