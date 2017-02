Beats, luces, graves y volumen a tope y... un cartel que no imaginas ni en tus mejores sueños.

Este próximo 29 de marzo la vamos a liar bien gorda, así que abre el calendario de tu móvil y apunta: te ofrecemos una cita a la que no puedes faltar, estés donde estés y tengas el plan que tengas.

Llegan los World Dance Music Radio Awards con David Guetta, Martin Garrix o Steve Aoki!.

Te presentamos la primera edición de nuestros premios a la música electrónica, los World Dance Music Radio Awards. El programa sobre dance, EDM y house más reputado a nivel internacional de la radio en español cumple 30 años este 2017 y hemos querido felicitar a Luis López y su equipo, y agradeceros a todos vosotros haber estado al otro lado de las ondas tanto tiempo de la mejor forma posible: con un fiestón épico.

¿Qué te ofrecemos? 6 horas de la mejor música electrónica en directo en sets de DJs como David Guetta, Steve Aoki o Martin Garrix, desde el Estadio Azteca de México D.F. y para todo el mundo.

¿Quieres y puedes ir? Compra ya aquí tu entrada de pista para ver la ceremonia y el show en primera persona. Nos lo vas a agradecer después, cuando descanses de tanto baile.

¿Que no puedes ir? Tranquil@, los vas a poder seguir en directo en vídeo en los40.com estés donde estés. Y en redes sociales te iremos contando sorpresas, nuevas incorporaciones y mucho más.

Lo primero es lo primero: si estás leyendo esto es porque te gusta la música electrónica, ¿verdad? Pues a votar se ha dicho, seguro que tienes DJs y canciones favoritas de este último año. Puedes elegir aquí cuál crees que es el mejor temazo, el Rey de las Redes Sociales o la mejor DJ para ver en directo.

Durante las próximas semanas vamos a ir desvelando el resto del cartel, pero con contarte lo de Aoki, Garrix y Guetta te podrás hacer una idea...

Sobre WDM y Luis López

Poco te vamos a desvelar que no sepas, pero tenemos que hacerlo: WDM fue el primer programa global de LOS40, y tiene mucha tela detrás: con decirte que este 2017 cumple 30 años supongo que será suficiente.

Entre sus reconocimientos están los de Mejor Programa Dance de Año en los Spain Dance Awards durante tres años consecutivos, un premio por la Expansión de la Música Electrónica a Latinoamérica y otros muchos galardones dentro y fuera de España.

Tiene además presencia en eventos internacionales como el ADE en Amsterdam o el Winter Music Conference en Miami, en festivales como el The Day After de Panamá, el Storyland de Colombia, el 7DK de Costa Rica o el Unite, The Mirror To Tomorrowland en México y Colombia. En paralelo, Luis López emite cada verano el programa desde Ibiza con invitados de lujo como Hardwell, Avicii, Martin Solveig, Nicky Romero, Steve Angello, Armin Van Buuren o las Nervo.

Y si has llegado aquí de casualidad y no sabes aun de qué va WDM o todo esto, no tienes más que conectarte a tu radio favorita los sábados de 00:00 a 02:00 de la madrugada o entrar en el rincón de Luis López en los40.com. Y a bailar!