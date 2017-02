Riot Grrrl: 12 artistas fabulosas para acercarte al feminismo 💪

Marina and the Diamonds. Tal y como contaba para Time, en su tema Can’t Pin Me Down, Marina aborda la desigualdad con la que los medios tratan a las artistas femeninas, muchas veces "sospechosas" de no haber creado o compuesto su propio trabajo. Este tema, al igual que Savages -contra la creciente cultura de la violación- está incluido en su disco Froot, que por cierto fue escrito íntegramente por ella.