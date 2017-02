¿Qué fue de los niños Taylor de E.T.?

Hay que reconocer que a cualquier de los que rondamos los 40 años nos hubiera encantado haber tenido en nuestra infancia una visita extraterrestre como los niños Taylor en la película E.T.

El clásico de Steven Spielberg ha cumplido 35 años y sigue en el top del cine de ciencia ficción y familiar de millones de jóvenes (y no tan jóvenes) de todo el mundo.

Desafortunadamente para todos ellos, los niños de E.T. sólo fueron 3: Elliott, Gertie y Michael o lo que es lo mismo, los actores/actrices Drew Barrymore, Henry Thomas y Robert MacNaughton.

De Drew Barrymore no hace falta que os contemos demasiado porque a poco que sigáis la actualidad cinematográfica podréis haber seguido su evolución desde aquella niña asustadiza y fascinada hasta la actual Barrymore como una de las reinas de la comedia de Hollywood.

A Henry Thomas seguro que os ha costado seguirle un poco más la pista aunque en su carrera como actor ha interpretado notables papeles en grandes producciones como Mi mejor amigo, El jinete púrpura, Leyendas de pasión, Todos los caballos bellos, Gangs of New York, Paranormal Activity o Ouija.

Como podéis ver, un completo catálogo de películas que dan cuenta de su versatilidad como actor batallando por ganarse la vida porque como él mismo ha repetido una y otra vez "No soy millonario gracias a E.T. Sólo era un niño y cobré la tarifa básica de aquel entonces por hacerla".

Terminamos nuestro repaso con Robert MacNaughton, el mayor de la familia, cuya pista seguro que habéis perdido porque después de E.T. y algunos pequeños proyectos como I am the cheese dejó la interpretación para empezar a trabajar en el servicio postal estadounidense.