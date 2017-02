De la salida del armario de Anabel Alonso, a la loca muerte de Ross de ‘Friends’

Hoy entregamos nuestros galardones de la semana a dos rostros de la ficción televisiva.

Mientras Anabel Alonso se lleva nuestra estrella por hablar abiertamente de su sexualidad en las redes sociales, Ross Geller de 'Friends' topa indirectamente con nuestro 'estrellado'.

A continuación te damos más detalles:

La estrella: Anabel Alonso y su "salir o no del armario"

Anabel Alonso ha hablado abiertamente sobre su condición sexual en una entrevista para LOC en El Mundo.

La actriz ha asegurado que "siempre lo he llevado con normalidad. Lo que pasa es que nunca digo si estoy con tal o con cual. Hago mi vida. Pero lo mismo haría si estuviera con un tío".

Así, explica que tiene una relación desde hace cuatro años con una persona, señalando "las jóvenes nos dan más lecciones a las que somos maduritas respecto a las dudas que otras personas puedan tener acerca de si salir o no del armario".

También fue clara con respecto a los personajes femeninos de su edad: "De los 40 para arriba es más complicado trabajar (...) parece que las cosas sólo les pasan a los hombres".

Por lo que apuesta por la reivindicación de más papeles para mujeres aunque "afortunadamente, toco madera, he ido haciendo cosas. Es verdad que tampoco hago tanto cine".

Por hablar tan claro tanto de su vida profesional como personal, y abrirse en canal en las entrevistas, convertimos a Anabel Alonso en la estrella de la semana.



El Estrellado: la loca idea de matar a Ross Geller



¿Sabías que estuvo en mente de algunos guionistas matar a Ross Geller de 'Friends'? Pues así fue, aunque no fueron creadores de la serie, sino los de 'Seinfeld'.

La historia es que NBC en algún momento se planteó hacer un crossover entre ambas series: "La cadena sugirió que hubiese una noche de crossovers en la que los personajes de 'Seinfeld' apareciesen en 'Friends' y viceversa", explica Peter Mehlman, guionista.

Pero los creadores de la primera ficción, pusieron solo una condición para seguir adelante con la idea: "¿Y si le decimos a NBC que haremos el crossover pero que en nuestra serie el personaje de Ross muere?"

Mehlman comentó esta idea con Larry David (productor de la ficción) que al parecer "hizo amago de coger el teléfono" para proponerlo.

"Habría sido muy divertido. Hacer algo radical con uno de sus personajes. Podríamos haberlo sacado de la historia, algo que hubiese cambiado completamente su serie. Hubiesen tenido mucho más dinero para pagar a los otros actores”.

Pero finalmente, ya sabemos todos cómo acabó la historia. ¿Creéis que podría haber funcionado?

Con la muerte de Ross toda la historia de los amigos del Central Perk hubiera cambiado por completo, y con el buen sabor de boca que nos dejó el final de la serie, no perdonamos a sus guionistas que quisieran matar al gran amor de Rachel.

Por ello, se convierten en los estrellados de la semana. Con 'Juego de tronos' ya estamos viviendo lo que es despedirnos de nuestros personajes favoritos, ¡Friends nooooo!