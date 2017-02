¡Luis Fonsi, imbatible con Despacito!

La semana pasada Luis Fonsi nos mostró cómo se le ponía la carne de gallina al conocer la noticia de que Despacito se había convertido en el número 1 de LOS40.

Todavía no sabemos cómo habrá reaccionado al saber que su single con Daddy Yankee lidera la lista más importante de España por segunda semana consecutiva.

Es ya un hit internacional, que no solo está arrasando en los países de habla hispana sino que ha entrado al top 5 en Italia y Suiza y también entre los 100 primeros de la lista oficial de singles de Estados Unidos.

Sin duda, el espectacular vídeo, en el que participa la modelo Zuleyka Rivera (Miss Universo 2006), también puertorriqueña, ha hecho mucho por reforzar el impacto de este tema cuya coreografía ya se ha hecho viral.

Por detrás de Fonsi queda Ed Sheeran, que no se mueve del #2, y Leiva, en su mejor semana hasta la fecha con La lluvia en los zapatos (#3).

Buenas noticias también para los candidatos.

Katy Perry se ha convertido en la entrada más fuerte (¡directamente al #10!) con Chained to the rhythm, mientras que Martin Garrix feat Dua Lipa han situado Scared to be lonely en una nada despreciable posición #29.

La subida más fuerte ha sido la de Paris, de The Chainsmokers feat Emily Warren, que tras un salto de ocho puestos se planta en el #20.

Por su parte, DJ Snake y Justin Bieber siguen presumiendo de veteranía: Let me love you, tras 25 semanas con nosotros, mantiene el récord de permanencia y ocupa ahora el #39.