9 ocasiones en las que Blanca Suárez no ha acertado con su look

En el último lustro, Blanca Suárez se ha convertido en una de las actrices más cotizadas del cine y de la televisión, así como musa de la publicidad y esperada aparición en alfombras rojas, donde no es raro que deslumbre.

Así ha sido esta semana en la Berlinale, donde la actriz ha ido a respaldar su nuevo trabajo, El Bar, la película de Álex de la Iglesias.

Getty Images / Jaime Ordonez, Blanca Suarez y Secun de la Rosa en la Berlinale

Vestida con un traje negro muy escotado y una chaqueta cubierta por plumas de lentejuelas doradas, y maquillada con un aire gótico, su estilismo ha sido muy aplaudido en los medios especializados.

Sin embargo, no siempre ha sido así. Mira en la fotogalería de arriba algunos de esos días en los que Blanca Suárez dividió opiniones por su look, no acertó del todo... o, directamente, no acertó para nada.