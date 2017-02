Lori Meyers: “En la música siempre debes plantearte retos”

Cuando Lori Meyers llegan al estudio principal de LOS40, lo hacen felices y con muchas ganas de seguir contando detalles de este nuevo disco. “Esta es una hora buenísima para nosotros los músicos”, dice con gracia granadina Noni (cantante) antes de comenzar un programa especial de LOS40 Trending, minutos antes de la publicación de En la Espiral.

Apenas empieza el show, Alfredo (batería) recibe un mensaje que le indica que ese sexto trabajo del grupo ya está disponible para descarga. “El niño vino cabezón”, bromea Alejandro (guitarra) comparando la salida del álbum con un parto.

Esta es una banda que no defrauda. Desde que irrumpieron en el panorama nacional en el año 2004, Lori Meyers ha ido marcando un estilo propio en el que se han permitido evolucionar. Y justo de eso va En la espiral: De explorar sin perder el sello de identidad. Siguen siendo los mismos de “Alta Fidelidad”, “Mi realidad” o “Emborracharme”, pero a estas alturas pueden permitirse coqueteos con la psicodelia o el rock progresivo. Y así seguirán reventando festivales de todo el país.

El programa completo está disponible en el podcast de LOS40 Trending, donde ellos cuentan más detalles de su carrera, comentan las nuevas canciones de sus paisanos Los Planetas y Niños Mutantes, y presentan tres canciones de Unknown Mortal Orchestra, Foxygen y Temples, sus grupos favoritos del momento.

Se os echaba de menos. ¡Ha pasado mucho tiempo desde vuestro anterior disco!

Noni: Han pasado tres años desde Impronta. Ese disco salió muy bien, y como tuvimos buena aceptación del público la gira se alargó un poco más. Hemos tenido poco más de un año para hacer En la espiral, y después entre las mezclas y cuidar los detalles nos hicieron tardar más. Pero siempre hemos dicho que hasta que no quedara como no queríamos el disco no iba a salir.

¿Tenéis ganas de que la gente escuche todo ese trabajo que le habéis puesto a En la espiral?

Ale: ¡Claro! A estas alturas ya necesitas notar la respuesta de la gente. Y sobre todo tocarlo en los conciertos y notar ahí el calor del público. Estamos deseosos y en ese periodo de defenderlo. Nuestro hábitat natural es el escenario y en nada ya estaremos dando guitarrazos.

'En la espiral' muestra cierta evolución en vuestro sonido. ¿Es necesario hacer esos cambios cuando una banda lleva tantos años tocando?

Noni: En la música siempre debes plantearte retos. También es investigar y seguir teniendo inquietud por crear. Cuando llevas cierto tiempo, entonces tienes que buscar cosas que te hagan sentir de nuevo eso que sentías cuando empezabas a tocar. Pero esto con una ventaja: Teniendo experiencia y sabiendo que aún queda mucho camino por recorrer y cosas que investigar. La música es grandísima y siempre tenemos la sensación de que no hay un techo porque no lo hemos aprendido todo.

Habéis contado con Ricky Falkner en la producción, pero habéis estado muy encima del sonido del disco. ¿Os apetecía tener esa responsabilidad?

Noni: Llamamos a Ricky para que nos ayudara, pero hemos sido productores de En la espiral. Después cinco discos hemos aprendido de todos los productores con los que hemos trabajado. Llegó un momento en el que nosotros teníamos las cosas tan claras como para entrar en los controles y saber cómo queríamos que sonara el disco.

Ricky también hace un cameo en “Carreteras infinitas”, de Sidonie. ¿Cuándo supisteis que ibais a salir en el estribillo de la canción?

"Que ahora toquen Lori Meyers, que tengo ganas de bailar".

Noni: Estábamos con Ricky grabando las primeras tomas del disco en La Casa Murada (El Vendrell, Tarragona) y era la época de calçots. Así que quedamos con algunos de los Love of Lesbian, los Sidonie y más gente. Recuerdo que salí a fumar con Marc [cantante de Sidonie] y me empezó a contar que había hecho unas letras en la que hablaba de grupos españoles que admiraba, pero sinceramente en aquel momento no le pillé el rollo (Risas). Cuando pasó el tiempo, un día me empezaron a llegar mensajes: “¡Que Sidonie os nombran en una canción!”. Cuando lo escuché, me partí el culo. ¡Era eso lo que me quería decir el mamonazo aquel día! (Risas).

¿Os gustó el homenaje?

Noni: ¡Por supuesto! Les queremos muchísimo y esto fue un detallazo. Nosotros no tenemos muchos amigos, y los que tenemos los vemos muy de vez en cuando; así que terminas haciendo roce con otras bandas que también tocan en festivales. Son muchas fiestas y muchas conversaciones.

Con el disco ya en la calle, ahora Noni, Ale y Alfredo vuelven a su “búnker” de ensayo para preparar los conciertos de presentación de los conciertos de presentación que ofrecerán a los compradores del disco-entrada de En la espiral, una idea innovadora que les llevará a ofrecer tres actuaciones muy especiales: Granada (Industrial Copera, 16 de marzo); Barcelona (Sala Apolo, 1 de abril); y Madrid (La Riviera, 24 de marzo), que ya ha colgado el cartel de entradas agotadas.

En la espiral volverá a conquistar festivales este verano. Por lo pronto Lori Meyers ya están confirmados para ocho festivales de toda España -del Tomavistas de mayo en Madrid al Granada Sound de septiembre-. Solo es cuestión de días que hagas tuyas canciones como “Pierdo el control”, “Zona de confort” o “Un nuevo horizonte”.