Blake Lively le manda un poderosísimo mensaje a su hija

Blake Lively está dispuesta a luchar contra todos los estímulos negativos que sus hijos James e Ines puedan recibir a lo largo de su educación.

Sobre todo contra aquellos que la pequeña Ines pueda identificar como perturbadores a la hora de aceptar su propio físico y sus limitaciones.

Y eso que Blake Lively y Ryan Reynolds conforman una de las parejas más atractivas del panorama hollywoodiense.

A pesar de ello la actriz siempre ha luchado por la normalización de las imperfecciones y la búsqueda de la belleza de todos los cuerpos.

En una entrevista con el portal Refinery29 la actriz ha declarado: “Tenemos estándares de belleza muy poco reales así como tampoco lo son las normas de belleza. Lo que se ve en las revistas y en las alfombras rojas requiere del esfuerzo de mucha gente. Es algo demasiado producido y las niñas tienen que entender que nadie se levanta así por las mañanas”.

También ha añadido: “Mi hija me ve completamente vestida, arreglada y peinada pero me ve cuando me levanto de la cama. Para mí es importante que vea los dos lados porque nunca hay uno solo”.

Desde luego el mensaje de Lively para sus hijos es completamente inspirador y muchos deberían tenerlo en cuenta a la hora de lanzar críticas o comentarios.