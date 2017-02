Los nuevos temas de Selena Gomez y The Weeknd, ¿pullazo a Justin Bieber?

The Weeknd, ¿se venga de Justin Bieber?

El triángulo que forman The Weeknd, Selena Gomez y Justin Bieber está adquiriendo tintes de culebrón, cada día con un capítulo nuevo.

De hecho, eso está haciendo pensar a muchos que las dosis que nos van regalando de esta relación forman parte del guion de una campaña diseñada para promocionar sus nuevos singles.

Confiemos en que no sea así porque todavía creemos en el amor (somos así de ingenuos).

El caso es que tanto Selena como su nuevo chico acaban de lanzar nuevo tema, en ambos casos son colaboraciones.

Por un lado Selena ha estrenado tema con Kygo, It ain’t me, que trata sobre una chica que solía ser adicta a su novio y que ahora no va estar ahí para él. ¿Te suena la historia?

Es sospechosamente parecida a la relación que han mantenido y mantienen la texana y Justin Bieber.

Está claro que él no está viviendo de la mejor manera esta nueva relación de su ex.

Y no sólo porque de nuevo se haya metido en broncas y haya sido denunciado por agresión.

No, ha sido él mismo el que ha dicho que la música de The Weeknd es “asquerosa” o se ha reído de él en en las redes sociales echándose unas risas tras decir que su canción favorita es Starboy.

Tal vez por eso, el nuevo chico de su ex haya decidido vengarse a través de una canción de NAV, Some way.

Esta nueva canción trata sobre la novia de otro que se está enamorando de él.

“Ella dice que mi forma de f***ar y mi lengua son el remedio… Sí, sé que doy un lametón y te sientes de esa manera”, dice la letra.

Y por si un triángulo no fuera lo suficientemente complicado llega Bella Hadid, la ex de The Weeknd, para hablar de cómo está viviendo su ruptura.

¿Cuál será el siguiente episodio?