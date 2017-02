Este chico tiene el truco para colarte en el backstage de tu grupo favorito

Instagram / The Sherlocks, de gira por el Reino Unido.

Desde que los músicos son estrellas, sus fans han inventado mil maneras de acercarse a ellos.

Hemos oído anécdotas sobre chicas que se han colado en habitaciones de hoteles o padres que se han tatuado el nombre del grupo favorito de sus hijas para ganar un concurso y que ellas pudieran conocerles en persona…

Pero ahora, la tecnología se cuela en la mente de estos fans que hacen cualquier cosa por vivir la experiencia de conocer a sus ídolos.

Adam Boyd es un adolescente que en su tiempo libre se dedica a editar secciones de Wikipedia. Una destreza que le ha sido de mucha utilidad.

Uno de sus grupos favoritos es la banda indie, The Sherlocks, y tenía entradas para verles tocar en Manchester.

MANCHESTER!!! NO WORDS. THANK YOU❤ #Manchester #thesherlocks Una publicación compartida de The Sherlocks (@thesherlocks) el 10 de Feb de 2017 a la(s) 2:38 PST

El tren se retrasó y llegó tarde al concierto, así que, se tuvo que conformar con encontrar hueco en la parte de atrás del local desde donde veía bastante mal.

“Estábamos en la parte de abajo del bar, miré hacia arriba y vi la entrada VIP y le dije a mis amigos, ‘voy a tratar de llegar allí’. Me llamaron idiota y aseguraban que no entraría”, relató a The Sun.

Se acercó al hombre de seguridad que había en la entrada y le dijo que era el primo del vocalista pero no le hizo ni caso y, por supuesto, no le dejó entrar.

Pero él no se amedrentó y tuvo una idea genial. Utilizó su destreza en Wikipedia para cambiar el perfil de la banda.

Wikipedia modificada.

Decidió poner que la canción Live for the moment de 2014 estaba dedicada al primo del vocalista, Adam Boyd.

Volvió al segurata y le mostró la página de Wikipedia y, entonces, sí que le dejaron pasar.

“Era una locura. Cuando pasé de la muchedumbre, había una barra y otra área cerrada con más fotógrafos y gente que supongo que eran familia y amigos de los músicos, así que, me senté allí y miré a la banda tan de cerca que podía ver la hora en sus relojes”, recuerda.

Lo mejor es que la historia llegó a oídos del grupo que dejó claro que Adam es familiar de todos los miembros de la banda y que puede tener acceso VIP a todos los conciertos.

Aunque el perfil de Wikipedia ha vuelto a dejarse como estaba al principio sin falsas informaciones, Adam Boyd ha vivido una experiencia que no podrá olvidar.

Si has tenido alguna experiencia de fan que te haya permitido conocer a tu ídolo nos gustaría que lo comentaras por aquí abajo para conocer tu historia.