Sigo extrañándote [2017]. 

A lo largo de más de cinco minutos y medio, J Balvin, que luce un no del todo favorecedor tinte capilar azulado, implora por recuperar el amor de su mujer. Y sufre mucho; no solo por su esposa, sino tambien por la hija que comparten ambos en el videoclip. Se alternan momentos de pesar y de ternura, en el que se le ve jugando con la pequeña. Todo ello coronado por un final de lo más trágico (que no destriparemos).